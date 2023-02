Let 3 posvađao obožavatelje Eurosonga zbog jedne stvari, evo u što su neki od uvjereni: "To su Hrvati koji vole svoju zemlju"

Ne stišavaju se reakcije na Let 3 i njihovu pjesmu Mama ŠČ s kojom će nas predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu u Liverpoolu, a sada su izazvali i svađu među obožavateljima natjecanja.

Čitatelji portala Wiwibloggs i fanovi Eurosonga upustili su se u žustre prepirke i svađe i to zbog ankete koja je tamo objavljena, a tiče se pobjednika ovogodišnjeg natjecanja i prema rezultatima vodi naš Let 3 s pjesmom Mama ŠČ.

"Pripremite svoje traktore! Na vrhu ankete s velikom razlikom je hrvatski Let 3. Njihova pjesma Mama ŠČ dobila je 16.974 glasova, što je više od polovice ukupnih. Pjesma je donekle izazvala podjele među eurovizijskim obožavateljima. Kada je riječ o Hrvatskoj, pak, pjesma je obnovila duh Eurosonga. Otkako su prošle subote pobijedili na Dori 2023., Let 3 je svima u mislima", stoji na Wiwwiblogsu.

Nekima se ta vijest nije svidjela, a dio čitatelja portala zaključio je da su Hrvati sami sebi dali najviše glasova.

"Let 3 i Hrvati su oteli anketu!?", "To su Hrvati koji vole svoju zemlju", "Viđali smo ovu vrstu noviteta u natjecanju iznova i iznova godinama. Dečki u haljinama koji pjevaju o nuklearnom ratu zapravo su prilično dosadni ako uzmete u obzir ono što smo vidjeli na primjer ranih 2000-ih. To nas ne čudi niti šokira, zapravo nam je dosadno", "Znam da su Hrvati hakirali anketu, ali pjesma je dobra i super su bili uživo pa je mogu vidjeti u finalu ove godine", "Eurosong 2023. trebao bi pripasti Hrvatskoj. Ovakvu genijalnost u izvedbi, melodičnom pjevanju, tekstualnoj jednostavnosti, s nevjerojatno dubokom pacifističkom porukom, Eurivizija još nije vidjela. Ja sam iz Nizozemske, ali ne smeta mi jasno i glasno reći da je MamaŠČ! Leta 3 remek djelo", "Tako je slatko vidjeti toliko ljudi sa sitnim mozgom koji ne razumiju ovo remek-djelo. U pjesmi nema niti jednog detalja niti jedne riječi bez dvostrukog ili trostrukog značenja. Mrzim mrzitelje. Europu će to oduševiti", dio je rasprave u komentarima na stranici.

Let 3 je proteklog vikenda nastupio u zagrebačkom Domu sportova povodom 8. Antivalentinova, a veću pozornost i od goruće teme ''Mama ŠČ'' ukrale su njihove odjevne kombinacije. Iako to nije uobičajeno za njih, članovi benda su na ovaj su koncert stigli u odijelima te su s kravatama i leptir mašnama izveli svoje najveće hitove.

Publika je najveću reakciju dala na pjesmu s kojom će nastupiti i na Euroviziji, ''Mama ŠČ!'', a za tu su se pjesmu ponovno obukli u kostime s Dore te na pozornicu doveli plesačice i rakete.

Iako se neki i dalje ne slažu s izborom da nas Let 3 predstavlja na Eurosongu u Liverpoolu, njihova pjesma u nekoliko je dana skupila ogromnu pozornost na službenom Youtube kanalu Eurovizije te trenutno imaju više od milijun pregleda, dok su na eurovizijskim kladionicama trenutno na 14. mjestu, a svakim se danom sve više penju te dobivaju velike šanse za pobjedu.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Rijetki vjeruju da ima 73 godine i čude se njenoj mladolikosti, ali sada je pokazala kako stvarno izgleda!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Holivudska ljepotica prošetala Zagrebom, za to je imala dobar razlog, a ispod tamnih naočala nije ju bilo lako prepoznati!