Pjesma koja je već danima goruća tema među Hrvatima treća najslušanija na službenom kanalu Eurovizije, evo tko je zauzeo prva dva mjesta

Pjesma ''Mama ŠČ'' grupe Let 3 objavljena je na kanalu Eurosonga, a nakon samo nekoliko dana treća je najslušanija od velike konkurencije.

Pjesma ''Mama ŠČ'' grupe Let 3 koji će ove godine Hrvatsku predstavljati na Eurosongu kontroverzna je tema otkako je završila Dora.

Video pjesme bio je objavljen na hrvatskim YouTube kanalima, a prije pet dana objavili su ga i na stranici Eurosonga gdje je dosad skupio skoro milijun pregleda te je tako zasjeo na treće mjesto najslušanijih pjesama Eurovizije ove godine. Ispred njih su predstavnici Norveške i Španjolske, a ovu pjesmu nemoguće je ne pjevušiti i ne zapamtiti pored upečatljivog teksta i nastupa koji je Let 3 izveo na Dori.

Norvežanka Alessandra Mele s pjesmom ''Queen of Kings'' ima 1.5 milijuna pregleda, a španjolska predstavnica Blanca Paloma ima 1.3 milijuna pregleda s pjesmom ''Eaea''.

Ipak, mnogima se ne sviđa što će oni Hrvatsku predstavljati na Euroviziji pa su neki čak pokrenuli i peticiju za ukidanje njihova nastupa na Eurosongu u Liverpoolu.

"Ako ne želite da nas Let 3 predstavlja na Euroviziji s nakaradnom izvedbom, potpišite ovu peticiju", stoji u opisu peticije koja trenutačno ima malo više od 1300 potpisa.

S druge strane, pjesma "Mama ŠČ!" ne silazi s YouTube trendinga, a njihov nastup na Dori pregledan je više od 2,7 milijuna puta.

Iz diskografske kuće benda objavili su i službeni prijevod pjesme na engleski, koji je poslan na pregled organizatorima Eurosonga, BBC-ju i Europskoj radiodifuzijskoj uniji.

"Naša je poruka neka rat stane i neka bude puno ljubavi i mira! To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši svojoj i to želimo prenijeti svima. Mi mislimo da svatko mora imati pravo na svoje opredjeljenje, dom, na izbor. Eto, to je ideja", objasnili su Mrle i Prlja poruku svoje pjesme za IN magazin, a otkrili su i da se ne opterećuju komentarima da ih zbog političkih konotacija treba diskvalificirati.

Obožavatelji Eurosonga ili su zgranuti ili oduševljeni pjesmom "Mama ŠČ!" - sredine nema, no prognoze su na njihovoj strani i Hrvatska se svakim danom sve više penje na kladionicama.

