Tijekom zadnjeg pojavljivanja na balkonu palače kraljica Elizabeta jednim je potezom pokazala koliko vjeruje Charlesu, ispunila mu je želju unatoč lošem stanju

Posljednji izlazak kraljice Elizabete II. na balkon Buckinghamske palače pokazao je koliko je bila odana svojoj dužnosti, skrivala je invalidska kolica da se drugi ne bi brinuli.

Posljednje pojavljivanje kraljice Elizabete II. na balkonu Buckinghamske palače demonstriralo je koliko je bila posvećena svojoj dužnosti i koliko je blizak bio njen odnos sa sinom.

Kraljica Elizabeta već se tada osjećala loše te je njeno zdravlje bilo ozbiljno narušeno, no nije željela propustiti najvažniji dio proslave njene platinaste obljetnice u ulozi monarhinje.

''Htjela je da je vidimo kao kraljicu. Skrivala je koliko je loše. No, nakon cijele ceremonije još je satima ostala u palači, što me iznenadilo'', rekao je kraljevski insajder Wesley Kerr u emisiji ''Secrets of the Royal Palaces''.

Kraljica je izašla na balkon kako bi svjedočila spektakularnom letu RAF-ovih postrojbi 2022. godine, no već idućeg dana propustila je svečanost u St. Paul's katedrali zbog narušenog zdravlja, kao i Epsom Derby i večernju zabavu u Palači.

Odlučeno je da se vrati u Windsor kako bi odmarala, no prilikom boravka na balkonu nitko nije mogao naslutiti da se nalazi u toliko lošem zdravstvenom stanju.

Uz sve je pomno skriveno čak i njeno korištenje invalidskih kolica, jer kraljica nije željela izazivati zabrinutost javnosti.

''Nitko nije znao koliko joj je teško. No, tek kada ju je Charles nazvao, odlučila je doći i na balkon. Rekao joj ''Mama, znaš li da je ovdje tisuće ljudi i da je odlična atmosfera? Postoji li šansa da dođeš?'' Nije mogla odbiti taj poziv'', rekao je Wesley i dodao:

''Nismo mogli niti naslutiti da je ovo posljednji put da je vidimo na balkonu na kojem se pojavljuje od 1920. godine. Mislim da je bila presretna što je mogla vidjeti svoje ljude posljednji puta. Nije to činila iz dužnosti, nego zato što je joj Charles htio pokazati koliko je voljena.''

Kraljevski bliski izvori zaključuju kako je upravo činjenica da je usprkos boli došla na balkon na poziv Charlesa, najbolji pokazatelj koliko je bila bliska sa sinom i koliko je voljela svoj narod.

