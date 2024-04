Njihova ljubav prkosila je svemu i nadišla sve nedaće, a čekanje od 35 godina itekako se isplatilo!

Kralj Charles i kraljica Camilla obilježavaju 19. godišnjicu braka.

Britanski kralj Charles i kraljica Camila Parker Bowles izrekli su svoje sudbonosno da prije točno 19 godina i to nakon veze o kojoj se i danas pričaju priče i snimaju serije.

Prije nego što je Camilla postala Charlesova supruga, bila mu je dugogodišnja ljubavnica i to dok je on još bio u braku s princezom Dianom pa ju je javnost prozvala razoriteljicom brakova, no danas ponosno nosi titulu kraljice supruge koju je toliko čekala.

Bila je to i iskrena želja pokojne kraljice Elizabete, naglašena u poruci objavljenoj uoči njezine 70. obljetnice na tronu, a to je ista titula koju je dobila i Elizabeta, supruga kralja Georgea VI., koja je nakon monarhove smrti dobila titulu kraljice majke.

"Kada moj sin Charles postane kralj, znam da ćete njemu i njegovoj supruzi Camilli pružiti istu potporu koju ste dali meni. I moja je iskrena želja da, kada to vrijeme dođe, Camilla bude poznata kao kraljica supruga dok nastavlja svoju vlastitu odanu službu", izjavila je kraljica Elizabeta uoči proslave 70. obljetnice vladanja.

Vojvotkinju od Cornwalla nekada su svi ocrnjivali i prozivali je nepopravljivo lijenom ženom, no danas je slave kao vrijednu članicu kraljevske obitelji koja svoje dužnosti ispunjava s puno energije i predanosti.

Jednom je prema pisanju The Timesa opisana kao besposlena žena koja bi radije provodila vrijeme kod kuće nego radila bilo kakav posao. Ali danas taj opis teško da može vrijediti jer Camillu se itekako često može vidjeti u javnosti i rijetko kada se ničime ne bavi.

Javno se zalaže za različite ciljeve, od promicanja pismenosti Britanaca do prevencije obiteljskog zlostavljanja, a često obavlja angažmane unatoč tome što dobiva daleko manje publiciteta ili pohvala od vojvotkinje od Cambridgea ili grofice od Wessexa.

Kada je 2005. godine najavljeno njezino vjenčanje Charlesom mnogi su, pa čak i Camillini prijatelji, sumnjali u to da će ona moći pratiti zahtjevan tempo posla koji je pred njom.

"Jako volim Camillu, ali ona je lijena (rečeno na najljepši mogući način). Član njezine obitelji jednom mi ju je opisao kao najljeniju ženu koja je rođena u Engleskoj u 20. stoljeću. To se neće promijeniti. Nikad u životu nije radila i užasava se biti izložena javnosti", napisao je u The Timesu bivši savjetnik Clarence Housea Mark Bolland.

No, Camilla koja je tada imala 57 godina, krenula je s novim poslom i potpuno novim životnim stilom u vrijeme kada većina žena njezinih godina već razmišlja o mirovini. Danas obilazi Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi odradila kraljevske angažmane, kako s princem Charlesom tako i sama pogotovo nakon što je njemu dijagnosticiran karicnom, a njezina radna etika iznenadila je i impresionirala sve njezine prijatelje, ali i Britance koji njezin brak s Charlesom danas gledaju drugačijim očima nego prije.

Njihova ljubav prkosila je svemu i nadišla sve nedaće i na kraju uspjela. A sve je počelo na utakmici pola davne 1970. godine, kada su se upoznali kao 23-godišnjici.

Camilla djevojačkog prezimena Shand, rođena je u imućnoj obitelji sa zanimljivom povijesti. Njena prabaka Alice Keppel, naime, bila je ljubavnica kralja Edwarda VII dugi niz godina. Otac joj je bio poduzetnik, majka socijalna radnica, a Camilla je imala savršeno djetinjstvo. Kretala se u visokom društvu, a u jednom od takvih upoznala je princa Charlesa, nakon čega su odmah započeli vezu, no naglo su prekinuli kada je on dobio poziv za mornaricu. Naime, nije ju molio da ga čeka, pa ona to nije ni napravila. Udala se u međuvremenu za svog dugogodišnjeg udvarača Andrewa Parkera Bowlesa, s kojim je dobila i dvoje djece.

Ipak, njihova se ljubav nije ugasila, a povezivalo ih je i iskreno prijateljstvo i ostali toliko bliski da je Charles bio kum njezinom sinu 1975. godine. Nastavljali su se viđati i družiti,a sve češće i intimno se sastajati.

Prema tvrdnjama Charlesovog službenog biografa, Jonathana Dimblebyja, on i Camilla počeli su svoju izvanbračnu avanturu 1986. godine, a 1992. godine u javnost su procurili njihovi seksi razgovori koje su vodili od 1989. nadalje. Nakon toga Charles je priznao nevjeru, a o svemu je progovorila i njegova tadašnja supruga princeza Diana, rekavši da njihov brak nije imao šanse jer ih je uvijek bilo troje.

"Znam da bi me oživio. Ne mogu podnijeti nedjelju navečer bez tebe", priznala je Camilla Charlesu tijekom njihovih razgovora. "A što je sa mnom? Problem je jer te trebam nekoliko puta tjedno?", pitao je nju potom Charles. "Onda to i napravi. Ja tebe trebam cijeli tjedan. Cijelo vrijeme", odgovorila mu je Camilla. "Želio bih živjeti u tvojim hlačama cijelo vrijeme. Sve bi bilo lakše. A da sam tek tampon. Kakva sreća", Charlesova je izjava koja je sablaznila britansku javnost, a koja se i danas prepričava. Camilla se tome samo slatko nasmijala i nazvala ga idiotom, ali ideju je smatrala savršenom.

No između Camille i Charlesa postojala je i ona jaka emocionalna veza, puna iskrenih osjećaja i ljubavi, koja je dovela do njezina razvoda 1995. godine, a Charles se od princeze Diane razveo godinu dana kasnije.

Nakon što je princeza Diana poginula 1997. godine u tragičnoj automobilskoj nesreći, Charles i Camilla svoju su vezu držali u tajnosti, a u javnosti su se zajedno pojavili tek 1999. godine. Zaručili su se nekoliko godina poslije, a vjenčali u travnju 2005. godine. Jedan od uzvanika rekao je kako je tijekom zdravice Charles jednostavno nazdravio, poručivši kako voli Camillu. Prihvatili su je i Charlesovi sinovi Harry i William, pa je Harry jednom prilikom rekao da je Camilla njihovog oca učinila vrlo sretnim.

Tako je kralj Charles svoju srodnu dušu pronašao u Camilli još u ranoj mladosti, a koja je do danas ostala ljubav njegova života i njegova najveća potpora.

