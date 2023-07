Bila je najpoznatija ljubavnica na svijetu, a sreću s muškarcem svojeg života ostvarila je tek nakon desetljeća čekanja i nezaboravne tragedije!

Kraljica Camilla proslavila je 76. rođendan, a mi smo se prijetili kako je tekao njezin put do britanskog trona.

Kraljica Camilla rođena je 17. srpnja 1947. godine kao Camilla Rosemary Shand i ovaj je tjedan napunila 76 godina.

Nakon smrti kraljice Elizabete II. ona i njezin suprug kralj Charles III. zasjeli su na britanski tron, a Camilla o tome prije 30-ak godina nije mogla ni sanjati.

Naime, Charles je tada bio u braku s pokojnom princezom Dianom, kojom se oženio 1981. godine, iako je već i prije toga bio zaljubljenu u Camillu.

I Camilla je morala odustati od braka s voljenim muškarcem te se 1973. godine udala za Andrewa Parkera Bowlesa s kojim ima i dvoje djece, kćer Lauru i sina Toma. Njihov brak nije bio ispunjen srećom, a 1995. godine podnijeli su zahtjev za rastavu jer se počelo šuškati kako će se razvesti i Diana i Charles.

Uslijedio je i eksplozivni intervju princeze Diana u emisiji Panorama, na koji je ona pristala upravo kako bi razjasnila situaciju o njezinom braku s princom Charlesom za koji je priznala da je gotov.

"Pa, u braku nas je bilo troje što je poprilična gužva", jedna je od šokantnijih rečenica koju je Diana izgovorila tijekom intervjua kojeg je u vrijeme emitiranja gledalo čak 23 milijuna ljudi, a mnogi su odmah zaključili da je riječ upravo o Camilli.

Diana i Charles razveli su se 1996. godine, a ona je 1997. poginula u prometnoj nesreći u Parizu.

Charlesu nije dugo trebalo da pronađe utjehu u svojoj bivšoj Camilli, a svoju ljubav su 2005. godine okrunili i brakom, nakon što im je kraljica Elizabeta to dopustila.

Camilla je dugo bila omražena Britancima i mnogi su je krivili i za razvod Diane i Charlesa, no zadnjih godina uspjela je osvojiti simpatije javnosti, a posebice otkako je dobila laskavu titulu.

Iako se godinama šuškalo i da je lijena te da ne zna ništa raditi, danas je hvale kao jednu od vrjednijih članica kraljevske obitelji koja svoje dužnosti ispunjava s puno energije i predanosti.

Lijepo ju je prihvatila i Charlesova obitelj, a princ William i princeza Kate Middleton su joj na Twitteru uputili i rođendansku čestitku.

A very happy birthday to Her Majesty The Queen! 🎂 pic.twitter.com/PFOyVvclQQ