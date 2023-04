Evo tko su i kako izgledaju djeca Camille Parker Bowles, sin je bio nestašan u mladosti, a kći živi povučenim životom

Laura Lopes i Tom Parker Bowles djeca su Camille Parker Bowles koja svojim životima intrigiraju britansku javnost.

Institucija britanske monarhije prožeta je tradicijom, ali naravno i u njezinu slučaju postoje iznimke, a jedna od njih je i brak kralja Charlesa i kraljice Camille Parker Bowles koji su sklopili 2005. godine.

Charles je tada postao očuh Camilline djece koju je ona dobila u braku s Andrewom Parkerom Bowlesom - Lauri Lopes i Tomu Parkeru Bowlesu, a ona je postala maćeha prinčeva Williama i Harryja.

Tom je najstarije Camillino dijete i zapravo ima neobičnu čast da mu Charles bude i očuh i kum. Rođen je 18. prosinca 1974. godine, a u Velikoj Britaniji je prvenstveno poznat kao uspješan pisac o hrani.

"Bio sam zločest, malo sam se zabavljao. Kad sam bio mlađi stalno sam dobivao otkaze. Ali volio sam jesti i znao sam spajati rečenice, pa sam pomislio da bih mogao pisati o hrani", prisjetio se Tom u jednom od nedavnih intervjua, aludirajući i na ranu mladost kada je bio prijavljen zbog upotrebe droge.

Tom danas ima 48 godina, napisao je nekoliko kuharica, bio je kritičar restorana za The Mail on Sunday, suradnik Esquire UK-a i često se pojavljuje kao sudac u kulinarskim reality emisijama i na natjecanjima. U rujnu 2005. godine oženio je modnu urednicu Saru Buys s kojom je dobio kćer Lolu, rođenu u listopadu 2007. i sina Freddyja, rođenog u veljači 2010.

Njegova mlađa sestra Laura rođena je na Novu godinu 1978. godine, pohađala je katolički internat, a kasnije i Sveučilište Oxford Brookes prije nego što je započela karijeru u umjetnosti. Nakon što je vodila Space Gallery u Londonu, suosnovala je Eleven, galeriju lijepih umjetnosti u Belgraviji, 2005. godine, a godinu dana kasnije udala se za Harryja Lopesa, bivšeg modela Calvina Kleina, koji je sada izvršni direktor tvrtke Eden Renewables.

Laura i Harry imaju troje djece - Elizu, koja je rođena u siječnju 2008., i blizance, Gusa i Louisa, koji su rođeni u prosincu 2009. godine, a koji će baš kao i njihov rođak Freddy, imati ulogu paževa na krunidbi kralja Charlesa i njihove bake Camille. Iako se Laura drži relativno povučeno i čuva detalje privatnog života, prema pisanju britanskih medija navodno se jako dobro slaže sa svojom polubraćom, Williamom i Harryjem i njih dvojica su bili gosti na njezinom vjenčanju.

To se ne bi moglo reći i o odnosu Toma i prinčeva, jer je on nedavno uzvratio je princu Harryju zbog optužbi koje je iznio protiv njegove majke. Naime, Harry ju je nazvao opasnom i zlobnom te je izjavio da je igrala dvostruku igru kako bi se domogla krune. Tom je žestoko je osudio princa zbog takvih komentara koje je uputio njegovoj majci u svojoj knjizi "Rezerva", a koja je izazvala niz skandala od objavljivanja.

"Nije me briga što tko kaže, ovo nije bila nikakva vrsta igre na kraju. Udala se za osobu koju je voljela i evo što se dogodilo. Mislim da im ide nevjerojatno. Mislim da je kralj Charles dobar, ljubazan, inteligentan čovjek kojem je jako stalo do njegovih uloga. Bio je daleko ispred svog vremena u pitanjima kao što su održivost, sigurnost hrane, poljoprivreda, zagađenje... Ljudi su ga prije 20 godina nazivali ludim i ekscentričnim, no sve teme o kojima je govorio sada su mainstream i zbog toga se sada stvarno brinemo. On koristi svoj položaj i, što se mene tiče, radi to dobro", izjavio je Tom za The News Agents.

Harry je u "Rezervi", koja je objavljena u siječnju, otkrio da je supruga njegova oca medijima odavala priče o kraljevskoj obitelji kako bi ojačala svoj imidž. Dodao je i da ga je žrtvovala kako bi poboljšala svoju reputaciju te optužio druge izvore iz palače da su izvijestili novinare o njegovoj supruzi Meghan.

Harry će vidjeti Camillu prvi put nakon izdavanja knjige na krunidbi kralja Charlesa, od koje već sad mnogi strahuju. Naime, unatoč odluci da Harry dođe sam u London, bez svoje supruge Meghan Markle, organizatori se boje da će ceremonija biti neugodna zbog bijesa koji još uvijek osjećaju članovi kraljevske obitelji, i to upravo zbog Harryjevih memoara.

"Imam složene osjećaje prema pomajci, mislim da me nedavno žrtvovala na svom osobnom PR oltaru", napisao je Harry u knjizi i dodao su on i njegov brat William molili oca da se ne oženi Camillom jer su se bojali da će im postati zla maćeha.

