Sin Charlesove Camille reagirao zbog ružnih optužbi princa Harryja na njezin račun, evo što je imao reći!

Tom Parker Bowles odgovorio je princu Harryju na kritike njegove majke Camille Parker Bowles koje je iznio u svojim memoarima "Rezerva".

Sin kraljice supruge Camille Tom Parker Bowles uzvratio je princu Harryju zbog optužbi koje je iznio protiv njegove majke. Naime, Harry ju je nazvao opasnom i zlobnom te je izjavio da je igrala dvostruku igru kako bi se domogla krune.

Bruse se posljednji detalji Naš predsjednik i prva dama svjedočit će povijesnom događanju, a morat će pratiti i posebna pravila

Tom je žestoko je osudio princa zbog takvih komentara koje je uputio njegovoj majci u svojoj knjizi "Rezerva", a koja je izazvala niz skandala od objavljivanja.

"Nije me briga što tko kaže, ovo nije bila nikakva vrsta igre na kraju. Udala se za osobu koju je voljela i evo što se dogodilo. Mislim da im ide nevjerojatno. Mislim da je kralj Charles dobar, ljubazan, inteligentan čovjek kojem je jako stalo do njegovih uloga. Bio je daleko ispred svog vremena u pitanjima kao što su održivost, sigurnost hrane, poljoprivreda, zagađenje... Ljudi su ga prije 20 godina nazivali ludim i ekscentričnim, no sve teme o kojima je govorio sada su mainstream i zbog toga se sada stvarno brinemo. On koristi svoj položaj i, što se mene tiče, radi to dobro", izjavio je Tom za The News Agents.

Harry je u "Rezervi", koja je objavljena u siječnju, otkrio da je supruga njegova oca medijima odavala priče o kraljevskoj obitelji kako bi ojačala svoj imidž. Dodao je i da ga je žrtvovala kako bi poboljšala svoju reputaciju te optužio druge izvore iz palače da su izvijestili novinare o njegovoj supruzi Meghan.

Harry će vidjeti Camillu prvi put nakon izdavanja knjige na krunidbi kralja Charlesa, od koje već sad mnogi strahuju. Naime, unatoč odluci da Harry dođe sam u London, bez svoje supruge Meghan Markle, organizatori se boje da će ceremonija biti neugodna zbog bijesa koji još uvijek osjećaju članovi kraljevske obitelji, i to upravo zbog Harryjevih memoara.

"Imam složene osjećaje prema pomajci, mislim da me nedavno žrtvovala na svom osobnom PR oltaru", napisao je Harry u knjizi i dodao su on i njegov brat William molili oca da se ne oženi Camillom jer su se bojali da će im postati zla maćeha.

U drugom udaru Harry je opisao Camillu kao opasnu i zlu koja je ostavljala "tijela na ulici" u želji da javnost promijeni percepciju o njoj, a takve riječi pogodile su i nju samu.

"Naravno da joj smeta, naravno da je boli. Ali ona ne dopušta da je to dohvati. Njezina filozofija uvijek glasi: "Nemoj raditi ništa od toga i sve će se smiriti - što manje toga bude rečeno, prije se popravi", izjavila je za medije Lady Lansdowne, koja je bliska s Camillom.

Otkako je Harry objavio svoje bombastične memoare, Harryjeva je popularnost naglo pala. Sada je zapravo jedan od najmanje popularnih članova kraljevske obitelji, uz svoju suprugu Meghan Marke i ujaka princa Andrewa.

