Sin kraljice Camille otkrio što dodatno povezuje nju i Charlesa svaki dan: ''To nije samo...''

Posinak britanskog kralja Tom Parker Bowles otkrio je koji ritual je njegov očuh naslijedio od pokojne kraljice Elizabete II.

Britanski kralj Charles III. za koji dan će proslaviti svoj 76. rođendan, a osim sa sinom Williamom, blizak je i s djecom iz prvog braka svoje supruge Camille - Tomom Parkerom Bowlesom i Laurom Lopes.

Starije dijete kraljice Camille jedan je od najcjenjenijih kulinarskih kritičara, a nedavno je svoja znanja i bliskost s monarhom iskoristio za knjigu "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III". U sklopu promocije Parker Bowles je otkrio koji ritual njegovi majka i očuh održavaju svaki dan, a to je - ispijanje čaja.

Prema Parkeru Bowlesu, kralj i kraljica svaki dan u 17:00 sati imaju tradiciju ispijanja čaja, no ukoliko ste mislili da je samo topli napitak u pitanju, varate se jer je to u međuvremenu postao još jedan obrok i prilika za druženje.

"To nije samo šalica čaja - to je cijeli obrok. Tu su sendviči, dvije različite vrste kolača, pogače, keksi, škampi i jaja", ispričao je Parker Bowles.

Ovu naviku Charles je naslijedio od pokojne majke, kraljice Elizabete II. Bivši kraljevski kuhar Darren McGrady još ranije je izjavio kako je pokojna kraljica uvijek u isto vrijeme morala popiti čaj.

Tom Parker Bowles u sklopu promocije knjige je branio svoju majku, a o čemu se radi, pročitajte OVDJE.

Poznato je kako Williamova djeca svog djeda nazivaju "grandpa Wales", no kako Charlesa nazivaju Camillini unuci, saznajte OVDJE.

