Ekipa po društvenim mrežama piše da zbog Lasagne drugačije promišljaju o vjeri: ''Nijedan svećenik me nije približio vjeri kao on!''

Već je poznato da je Baby Lasagni vjera vrlo važna u životu, a sada je jedna njegova izjava izazvala raspravu na internetu.

Baby Lasagna u više navrata je isticao koliko mu je vjera važna u životu, a jedna korisnica Reddita osvrnula se na jedan njegov intervju gdje govori o Bogu.

"Gledala sam neki njegov intervju u kojem je rekao da nije mogao skrivati svoju vjeru pa su ga pitali je li ga bilo strah to reći s obzirom na odlazak na Euroviziju i kad sam čula njegov odgovor: 'I dalje je tu strah. Znaš, ono, mi dođemo tu na pretpartyje, jedemo svi skupa i ja se križam prije jela. To je moje uvjerenje za koje mislim da je istinito i ne bih mogao spavati da ga skrivam, da lažem, da se izvlačim... To je ono što mi je u životu crno na bijelo', zamislila sam se", započela je.

"U djetinjstvu mi je vjera bila dosta važna, ali sam se udaljila od nje, prvo zbog licemjerja Crkve, a drugo zbog društva u srednjoj/na faksu koje me, da to onako blago sročim, sprdalo kad bih se prekrižila prije jela ili kad bih rekla da idem na misu nedjeljom pa sam nakon nekog vremena prestala u potpunosti. Nekako sam se priklonila tom mišljenju da je Crkva loša i da je onda sve vezano uz vjeru loše te da mi to zapravo ništa ne znači.

Slušajući njega kako lijepo i iskreno govori o svojoj vjeri, kako je skroman i drag, a ne osoba koja priča o vjeri, a onda se sasvim drugačije ponaša kako to obično biva, vratila sam se u to vrijeme svog života kad sam se odvojila od nekih svojih prijašnjih uvjerenja i zaključila kako bih ipak mogla malo bolje promisliti o vjeri i tome što ona meni znači", rekla je.

"Ono što me uvijek odbijalo od Crkve je promicanje ljubavi i prihvaćanja, a istodobno odbacivanje homoseksualaca, transrodnih, nebinarnih i općenito lgbt populacije, a u nekim slučajevima i vrijeđanje. Kako možeš ići u crkvu, slušati o ljubavi i prihvaćanju, a onda govoriti odvratne stvari o drugima jer eto nose rozu suknju.

Zato mi je bilo jako lijepo njega čuti kako kaže: 'U katoličanstvu Isus kaže: Ljubi sve, svakoga, svog neprijatelja i onda izađe mali Nemo i Hrvati ga nazivaju spodobom'. Meni je to smisao vjere i kršćanstva, da prihvaćaš sve i da ti je ljubav temelj i misao vodilja. Mislim da me nijedan svećenik nije približio vjeri kao Baby Lasagna. Ovo jako čudno zvuči kad se napiše zapravo", glasila je objava.

Baby Lasagna rasprodao je prvi i drugi samostalni koncert, a više o tome pročitajte OVDJE.

Što je Lasagna rekao na rasprodane ulaznice za prvi samostalni koncert pročitajte OVDJE.

