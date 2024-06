Što Hrvati slušaju? Omiljeni su izvođači iz susjedstva, a ovo je bilo 10 najpopularnijih pjesama u svibnju!

Hrvati su u svibnju slušali pjesme s Eurosonga, ali i dvojicu glazbenika iz susjedstva, koji su dominirali ljestvicom.

Pixsell je objavio infografiku koja prikazuje 10 najpopularnijih pjesama na Billboardovoj ljestvici koje su slušali Hrvati u periodu do 24. svibnja 2024. godine.

Na ljestvici se nalaze čak četiri pjesme koje su ove godine nastupale na Euroviziji u Švedskoj, što je i posve logično s obzirom na to da je natjecanje održano u svibnju. Hrvatski predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" zauzeo je prvo mjesto, predstavnik Nizozemske Joost treće, predstavnik Francuske Slimane šesto, a pobjednik Eurovizije Nemo zauzeo je tek osmo mjesto.

Na drugom mjestu nalaze se Grše & Miach s pjesmom "Fantazija".

Hrvati najviše vole Jalu Brata i Bubu Corellija čije su se dvije pjesme našle na ljestvici - pjesma "Monster" na četvrtom mjestu i "Rosalia" na sedmom, a njihova suradnja s Sajferom na pjesmi "7ice" zauzela je peto mjesto.

Na devetom mjestu nalazi se engleski glazbenik Artemas s pjesmom "I Like the Way You Kiss Me", dok je na posljednjem pjesma "Penetraccia" Desingerice i Djexona.

Jeste li i vi slušali ove pjesme? Da

Ne

Neke jesam, neke nisam Da

Ne

Neke jesam, neke nisam Ukupno glasova:

Pogledaji ovo inMagazin Nucci, Desingerica, Zera... Jeste li čuli za ove pjevače? Zaludili su mlade u cijeloj regiji: ''Voli to hrvatska publika, voli tu vrstu muzike, voli taj gas!''

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Miach? Ona je nova najtraženija djevojka domaće glazbene scene!

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna dijeli samo dobre informacije: "Konačno! Vidimo se u listopadu..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nove informacije o Kate Middleton rastužile su najveće fanove: ''Prema svemu sudeći, ne očekujte...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naša pjevačica pokazala figuru u badiću, ali s onim što je napisala nitko se nije složio: ''A di je tu škemba?''