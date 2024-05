Evo o čemu pjeva Francuz koji je očarao gledatelje Eurosonga, donosimo i riječi njegove pjesme

Predstavnik Francuske na Eurosongu Slimane oduševio je glasom i stasom, a evo o čemu pjeva u pjesmi ''Mon Amour''.

Francusku ove godine na Eurosongu predstavlja Slimane, koji je privukao pozornost gledatelja glasom i stasom te je i jedan od favorita.

Mnoge zanima i o čemu govori njegova pjesma ''Mon Amour''.

Slimane pjeva o ljubav, žudnji i drugim komplikacijama. Ističe i kako ljubav nije uvijek izvor sreće, nekad može donijeti nesigurnost i slomljeno srce. Unatoč tim izazovima, Slimaneova nesvjesna posvećenost njegovoj voljenoj osobi pobjeđuje. Pjesma je poput otvorenog pisma osobi koju voli, a miješaju se osjećaji očaja zbog ljubavi koja je pošla po zlu i osjećaji zaljubljenosti, koji svejedno prevladaju.

"Volim te, ne znam zašto, opet prevrćem scene, no uvijek se ponavlja isti kraj", jedan je od stihova Slimaneove pjesme.

Riječi cijele pjesme na francuskom donosimo u nastavku:

Mon amour

Dis-moi à quoi tu penses

Si tout ça a un sens

Désolé si j'te dérange

Mon amour

Te souviens-tu de nous?

Du premier rendez-vous?

C'était beau, c'était fou

Je t'aime

J'sais pas pourquoi

Je rejoue la scène

Et c'est toujours la même fin qui recommence

Tu n'entends pas ma peine?

On en fait quoi?

Est-ce que tu m'aimes?

Ou pas?

Mon amour

Je ferai tout ce que je peux

Un océan dans le feu

L'impossible si tu le veux

Oh, mon amour

Allez, reviens à Paris

Fais-le pour nous, je t'en supplie

Je le promets, j'ai compris

Je t'aime

J'sais pas pourquoi

Je rejoue la scène

Mais c'est toujours la même fin qui recommence

Tu n'entends pas ma peine?

On en fait quoi?

Est-ce que tu m'aimes?

Ou pas?

Dis-moi l'endroit

Je t'attendrai

Et si tu viens pas

Je t'attendrai

C'est bête, je sais

Je le ferai

Remplis d'espoir

Je t'attendrai

Je t'aime

J'sais pas pourquoi

Je rejoue la scène

Mais c'est toujours la même fin qui recommence

Tu n'entends pas ma peine?

On en fait quoi?

Est-ce que tu m'aimes?

Est-ce que tu m'aimes?

Est-ce que tu m'aimes?

Est-ce que tu m'aimes?

Ou pas?

