Ovako se francuski predstavnik komentira na društvenim mrežama, čini se da osvaja šarmom!

Društvene mreže pune su reakcija na zgodnog predstavnika Francuske Slimanea.

Francuz Slimane očarao je sve gledateljice svojim nastupom u finalu Eurosonga, a evo i kakve su reakcije na društvenim mrežama.

Njegova pjesma ''Mon Amour'' i izvedba mnogima se svidjela.

#Eurovision2024 Even though the song is shit, the French sounds so good, — Sara 🌱🇵🇸 (@SaritaVegan) May 11, 2024

SLIMANE YOU DID THAT pic.twitter.com/4CbsrSuv8x — little monster but pop stan (@EuphorieMusique) May 11, 2024

oh slimane the artist and the person you are 🤍pic.twitter.com/W7VqrulBh4 — gaia (@heartonholdd) May 11, 2024



