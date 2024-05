Pljušte reakcije na nastup Baby Lasagne u finalu Eurosonga, Hrvati nisu jedini koji ga dižu u nebo

Društvene mreže gore nakon spektakularnog nastupa Baby Lasagne u finalu Eurosonga.

Baby Lasagna priredio je pravi spektakl u finalu Eurosonga, a nakon njegovog nastupa planule su društvene mreže.

Pogledaji ovo Celebrity Ludilo je bilo, ali što vi kažete na izvedbu našeg Baby Lasagne u finalu Eurosonga?

Reakcije gledatelja samo su još jednom potvrdile da je Lasagna najveća senzacija ovogodišnjeg Eurosonga, a komentari idu u prilog i stanju na kladionicama, koje Hrvatskoj već neko vrijeme predviđaju sigurnu pobjedu.

Nisam ljubitelj podvriskivanja, ali kad Baby Lasagna vrisne na kraju svakog refrena, nesto mi sve milo oko srca ❤️❤️❤️ #Eurovision2024 — Dr Love (@Kreativni_haos) May 11, 2024

okay my stomach .... baby lasagna u can do it pic.twitter.com/vSPJ8M0KmV — ً (@sancuIture) May 11, 2024

EVERYONE SHUT UP ITS BABY LASAGNA TIME — Emmanuel V ☘ (@ElManuVauttier) May 11, 2024

A evo i što govore na ostalim društvenim mrežama.

''Ponooooos do nebaaaa'', ''Evo sav sam se izbezumio ne znam kud ću'', ''Rasturio je'', ''Vrhunski'', ''Kažem vam, Zagreb 2025.'', Legenda!'', ''Ajmo do pobjedeeee'', ''Hvala Eurosongu što je došao na koncert Baby Lasagne'', ''Pomeo konkurenciju'', ''Plenkoviću, diži Rafale u pobjednički krug kad Lasagna pobijedi'', ''Tetovirat ću Meow Cat please meow back'', samo su neki od komentara.

Okay if Baby Lasagna wins I’m getting a tattoo with „meow cat please meow back” above and under my koala😭 (it’s poor visualisation of what I’m thinking about) pic.twitter.com/Zlfd8SNu77 — Juls ✈️🍉 (@justjvls) May 7, 2024

Naravno, najponosniji su Hrvati, no nisu jedini koji našeg predstavnika dižu u nebo, a reakcije na njegov nastup u finalu Eurosonga donosimo u nastavku:

Baby Lasagna je u finalu nastupio po redu, a čim je krenula pjesma "Rim Tim Tagi Dim" priključila mu se publika koja je s njim pjevala uglas.

Baš kao i u polufinalu, u nekim dijelovima pjesme čula se samo publika, koja je Lasagni spontano postala prateći vokali, a cijela Arena Malmö je sinkronizirano otplesala i popularni ples koji prati pjesmu.

Podsjetimo, Marko Purišić, koji nastupa pod imenom Baby Lasagna, bio je rezerva za Doru i dobio je šansu sudjelovati tek kad je odustala pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, a ostalo je povijest.