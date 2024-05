Baby Lasagni obratila se žena zbog koje cijeli svijet zna za njega: ''To što si bio rezerva je baš tako trebalo biti...''

Svi već znaju da je Baby Lasagna na Doru upao umjesto pjevačice Zsa Zse, a ona se sad oglasila povodom njegovog velikog uspjeha i rekla što misli o cijeloj situaciji.

Dan nakon polufinala svi su zahvaljivali Jeleni Žnidarić Zsa Zsi, našoj pjevačici koja je odustala od Dore i umjesto koje je kao rezerva upao Baby Lasagna.

Sada se na društvenim mrežama i ona sama oglasila povodom uspjeha našeg predstavnika.

"Nova verzija uzrečice 'when life gives u lemons...' je 'when life gives u minced meat ili tomatos, give it to Baby, he'll make lasagna - and f***ing everyone loves Baby's Lasagna", započela je.

"Ovo nije slučajno... ovo je zapisano negdje u zvijezdama... Ovo se očito moralo dogoditi. Još je nevjerojatnije iz moje perspektive jer znam koliko se situacija moralo posložiti, da vam bar mogu to nekako opisati, ali mimo toga, Marko, to što si bio rezerva je trebalo baš tako biti! Ima li bolje priče od tog? Filmski! To je samo dokaz da kad je nekome nešto suđeno - naći će put! + trud i rad uz to, koji je vidljiv iz svemira - nema granice". rekla je.

"Marko aka Baby Lasagna, ja vjerujem da je i ova subota zapravo tek početak, rođen si za to, svi to vidimo!! (Ako ćeš uopće i vidjet ovo u hrpi svega, čuli smo se kad si imao manje od 1000 followera, sad si prešao 100 000)", dodala je pjevačica.

"P.S. Ljubomorna sam i na cijeli tim koji imaš! Sve redom mladi, maštoviti, sposobni i bez kreativnih okova i kompromisa koje svi po putu inače vole forsirati. Wow, šešir do poda! A vi ljudi, budite prezentni u subotu jer pred nama se upravo ispisuje povijest o kojoj će se pričati desetljećima! Ko izda - pi**a", zaključila je.

