Baby Lasagna iskreno o vjeri: ''Dođemo tu na pretpartyje, ja se križam prije jela, to je moje uvjerenje, ne mogu ga skrivati''

Već je svima dobro poznato da je Baby Lasagni vjera važna životna stavka, a sada je otkrio nešto više na tu temu uoči samog finala Eurosonga.

Naš eurovizijski predstavnik, Baby Lasagna, u emisiji "Road to Eurosong" Josipa Bošnjaka osvrnuo se na to kako bi publika mogla reagirati na njegove izjave o vjeri.

"Lako je moguće da je ovo teško pucanje u nogu, ali ja ne mogu drugačije. Moraš reći ono u što vjeruješ", rekao je pa priznao što je to što ga pomalo zastrašuje.

"I dalje je tu strah. Znaš, ono, mi dođemo tu na pretpartyje, jedemo svi skupa i ja se križam prije jela. To je moje uvjerenje za koje ja mislim da je istinito i ne bih mogao spavati da ga skrivam, da lažem, da se izvlačim... To je ono što mi je u životu crno na bijelo", objasnio je Lasagna.

"U katoličanstvu Isus kaže: 'Ljubi sve, svakoga, svog neprijatelja', i onda izađe mali Nemo i Hrvati ga nazivaju spodobom", dodao je.

Baby Lasagna je i u ranijim intervjuima govorio koliko mu je vjera važna, a za IN Magazin otkrio je i da ga je otac savjetovao da ode k svećeniku uoči borbe s anksioznošću.

''Rekao je da ima tog prijatelja svećenika i ako želim ići na razgovor da odem, nije me silio ni ništa. I otišao sam, prihvatio sam pošto sam tražio pomoć svugdje. Bio sam u to vrijeme i kod psihologa i slično, što i dalje idem, kao što i dalje idem na razgovore sa svećenikom. U tom trenutku sam upoznao korak po korak sve više u čemu je tu riječ, tako da iako sam ja odrastao u katoličkoj obitelji, ranije je to sve bilo usputno s moje strane'', objasnio je.

