Tko je Miach? Ona je nova najtraženija djevojka domaće glazbene scene!

Ona je nova ''it'' djevojka domaće glazbene scene. Mia Čičak, odnosno Miach, u samo dvije godine, otkad se pojavila na sceni, vlasnica je nekoliko najslušanijih hitova, Porina i ona za koju kažu kako joj se uspjeh dogodio preko noći. Barem tako djeluje, dok vam ona ne ispriča što je tomu sve prethodilo.

Ovu pjesmu nema šanse da niste čuli, ili barem jednom zapjevali. ''SMS'' tek je jedan od hitova 26-godišnje Miach, koja posljednje dvije godine na domaću scenu donosi neki potpuno novi val glazbe. Miach, odnosno Mia Čičak, zbog toga je jedno od najtraženijih lica pop, ali i modne scene i logično je pitati je – u čemu je trik?

''Ne znam, mislim ne znam jer je teško reći. Nitko nema recept za hit, to svi govore ali ja smatram da je kod mene i to mogu reći sa potpunim samopouzdanjem, ja sam jako puno radila i tu prvu godinu 2022. kad dam se pojavila, ja sam izbacila 2 singla i ep a 4 pjesme, na kojem je bio NLo i samo sam radila, samo sam bila u studiju'', priča.

Pjeva odmalena, jer je talent često bio primjećivan, a o glazbi je učila usput:

''Od mene bi kao djetetu izašli videi s taekwondo turnira, ne bi bilo nigdje nikakvog pjevanja, ja sam prvenstveno bila sportaš i mene samo taekwondo interesirao, a pjevanje to je bilo kao neki fun fact'', priča.

Glazbi se tako posvetila tek u 20-tima, kada je taekwondou došao kraj. I kada je, kaže, bio posljednji trenutak za glazbeni izazov:

''Shvatila sam da me to pjevanje, iako mi nikada nije glavna stavka u mom životu, ali uvijek me pratila i uvijek je bila dio mene. Ne želim doći u ne znam koju godinu i reći zašto nikad nisi probala. I tak sam izbacila par nekih covera'' kaže.

Od covera do albuma, nagrada Porin i Cesarica, potpuno rasprodanog prvog samostalnog koncerta. Jedna od rijetkih djevojaka na današnjoj urbanoj sceni koja je itekako šarolika, ali sve glasnija, a ona se može pohvaliti i brojnim suradnjama:

U većini pjesama Mijin je autorski potpis. Značajnu ulogu u njezinoj karijeri ima i Mihovil Šoštarić Lockroom, producent s kojim ju je spojila i ljubav.

''Baš smo kompatibilni u svemu i uopće se ne svađamo puno oko toga, nekad si mislimo joj stalno smo skupa i hoće li mi to dosaditi, ne, ne mogu si zamisliti da s drugom osobom radim, smatram da je izuzetno talentiran, u potpunosti si vjerujemo, u potpunosti smo opušteni jedan s drugim, mislim da je ključna stavr za glazbu povjerenje i ta neka opuštenost, a mi to imamo. Htjela bi isprobati neke druge žanrove, ja osobno slušam isključivo rap, nisam nikad još repala u pjesmi pa bi htjela i to isprobati, i malo se još više u RNB upustiti'', kaže.

Novi žanrovi mogli bi zasjati već na njezinoj novoj pjesmi koja se stvara upravo ovih dana. A prva ljubav, s početka priče - taekwondo, u međuvremenu je dobio uspomenu u videospotu:

'' To će uvijek biti dio mene, više ne treniram, imala sam prošle godine u sedmom mjesecu ozljedu leđa pa ne mogu to više ni rekreativno, ali to će uvijek bit dio mene'', rekla je.

