Nucci, Desingerica, Zera... Jeste li čuli za ove pjevače? Zaludili su mlade u cijeloj regiji: ''Voli to hrvatska publika, voli tu vrstu muzike, voli taj gas!''

Treperi su među najslušanijim glazbenicima u cijeloj regiji, a mlade generacije ih jednostavno obožavaju. Uskoro dolaze i u zagrebačku arenu gdje pripremaju trep spektakl. O čemu se radi, u IN magazinu otkriva Davor Garić.

Zagrebačka Arena 11. svibnja ugostit će osmero veličanstvenih. Nucci, Voyage, Zera, Barbara, Corona, Sajfer, Desingerica i Rimski pripremaju show kakav Zagreb još nije vidio.

"Meni je ovo najveći koncert u Hrvatskoj do sada. Ima neku posebnu čar što sam s mnogo prijatelja i kolega tu", priča Nucci.

"Ja pripremam jedan jako lijep i jako cool repertoar što se nadam da će se svidjeti publici. Jedan cool styling i nešto što je u mom fazonu", kaže Zera.

"Svatko od mene, bajo, ode nasmijan, bajo, i sa pozitivnom energijom. Kapiraš? Ako ne to, onda makar s đonom na glavi...šalim se", govori Desingerica.

Val glazbe koji je zaludio mlade u cijeloj regiji, poznat i kao trep, oni nešto stariji promatraju sa zadrškom, no mladima je trep često broj jedan.

"Voli to hrvatska publika, voli tu vrstu muzike, voli taj gas. Bajo, gasira se brda, iskreno, da", ističe Desingerica.

"Tu se ne brinem mnogo. Ja ne krijem da je meni generalno omiljeno mjesto za nastupe Hrvatska", kaže Nucci.

"Meni je prvo Hrvatska, onda ostali dio Europe, iskreno, ne mogu lagati", dodaje Desingerica.

"To je jasno kao dan", nadovezuje se Nucci.

Ako pripadate onoj skupini ljudi koji nikad nisu čuli za ove izvođače, pitajte svoju djecu ili klince iz susjedstva, oni znaju njihove pjesme od riječi do riječi. Milijunski pregledi, vrh Bilboard ljestvice, ekstaza na trep koncertima...

"Nisam se, iskren da budem, nešto bavio tim fenomenom što je to ovdje toliko popularno, al nije popularno samo ovdje. Popularno je u Bosni, Sloveniji, Makedoniji, dijaspori...evo radio sam australijsku turneju u decembru", hvali se Nucci.

"To je jedan biznis, bajo, ako ga ne pratiš u stopu... To je, bajo, kao kad bi radio na kompjuteru iz 98' godine...ne možeš ispratiti današnji posao", objašnjava Desingerica.

"Neka dođu i neka se uvjere kako ljudi reagiraju na to i kakva je to zapravo muzika i da je to muzika koja je suvremenik vremena u kojem živimo, i eto malo da krenu ukorak s vremenom", poručuje Nucci.

Jedna od rijetkih trep dama, barem na ovom koncertu, je popularna Zera.

"Meni je to top, meni to odgovara iz razloga što se cijeli život družim samo s muškarcima, stvarno nemam drugarice", priča Zera.

A zašto je tomu tako?

"Ne znam! Jednostavno se bolje razumijem s muškarcima, ali meni to ne smeta, meni je to super", objašnjava.



Zerine pjesme broje desetke milijuna pregleda, a Nucciju je to normala. U riznicu popularnosti trep glazbe posegnula je i Severina na posljednjem albumu, gdje je s Nuccijem zapjevala hit ''Metak''.

"Severina je profesionalac, meni je drago što se ta pjesma desila. Našla je put do publike, izazvala je onako i neku kontraverzu, malo i osmijeha. Cjelokupan paket je na kraju ispao super", smatra Nucci.

A koje hrvatske izvođače slušaju privatno?

"Volim slušati Severinu naprimjer, volim i Đanu. Ona mi ima to glas, i top mi je kao pojava. Grše, Hiljson, oni su mi stvarno top. Evo, to slušam", kaže Zera.

Ovaj trep spektakl s daškom Balkana, nema sumnje, bit će doživljaj za pamćenje.

