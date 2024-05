Evo o čemu pjeva Nizozemac koji je izbačen iz finala Eurovizije, stihove je posvetio pokojnom članu obitelji

Pročitajte tekst pjesme s kojom je Nizozemac Joost Klein danas trebao nastupiti u finalu Eurosonga.

Finalni eurovizijski dan potresao je skandal oko Nizozemca Joosta Kleina koji je diskvalificiran s natjecanja. Više o razlozima pročitajte OVDJE.

Njegova pjesma i izvedba bila je i među top 10 favorita, no ''Europapa'' danas ipak nećete čuti u prijenosu uživo.

Pjesma je posveta njegovom pokojnom ocu koji je preminuo od raka i rekao mu da nema granica za ono što može postići, a tekst pročitajte u nastavku.

Europo, ujedinimo se!

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

Sad ili nikad!

Volim vas sve!

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)



Dobrodošli u Europu, ostajem ovdje dok ne umrem

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Dobrodošli u Europu, ostajem ovdje dok ne umrem

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa



Posjećujem svoje prijatelje u Francuskoj

Ili puštam da me noge odnesu do Beča

Želim daleko od Nizozemske, ali moja putovnica je nestala

Srećom, ne treba mi viza da bih bio s vama

Pa uzimam bus za Poljsku ili vlak za Berlin



Nemam novca za Pariz pa koristim svoju maštu

Imate li jedan eurić, molim?

Reci "hvala" i "molim"

Izgubio sam stvarno sve osim vremena

Zato putujem svaki dan jer svijet je moj



Dobrodošli u Europu, ostajem ovdje dok ne umrem

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Dobrodošli u Europu, ostajem ovdje dok ne umrem

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa



Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa (Hej)

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Eu-ro-pa (Hej)



U Njemačkoj sam

Ali sam tako sam

U Italiji sam, ali svejedno boli

Bježim od sebe

Vapim cijeli dan za "pomoć"!

Da, čak dajem ljudima novac

Ali nema nikoga da mi pomogne



Ne trebam puževe

Ne trebam ribu i pomfrit

Ne treba mi paella, ne

Ne znam čak ni što je to

Uključim radio

Čujem Stromaea s "Papaoutai"

Neće stati dok ne kažu: "Da, da, on to radi veoma dobro, ej!"



Dobrodošli u Europu, ostajem ovdje dok ne umrem

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Dobrodošli u Europu, ostajem ovdje dok ne umrem

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa



Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa (Hej)

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Eu-ro-pa (Hej)



Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa...



Dobrodošao u Europu, mladiću!



Eu-ro-pa



Na kraju dana, svi smo mi ljudi

Otac mi je jednom rekao to je svijet bez granica

Nedostaješ mi svaki dan ono je što potajice šapućem

Vidiš, tata

Poslušao sam te





