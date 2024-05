Eurovizijski insajderi javljaju fantastične vijesti: "Baby Lasagna oduševio je stručni žiri, dobio je i najveći aplauz!"

Baby Lasagna oduševio je nastupom pred žirijem uoči finala Eurosonga, a kako kažu, dobio je i najveći aplauz.

Nastupi finalista Eurosonga pred žirijem su završeni, a insajderi šalju fantastične vijesti za našeg predstavnika.

Naš predstavnik Baby Lasagna još jednom je sve oduševio, a kako kažu, dobio je i najveći aplauz u dvorani.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagni najbolje savjete daje zaručnica, a njihova ljubavna priča prava je moderna bajka: ''Tad sam mislila da mi se više nikad neće javiti''

Osim obožavatelja, Marko je uspio s "Rim Tim Tagi Dimom" dotaknuti i novinare u press salonu koji su s najvećim odoboravanjem ispratili njegov nastup.

🇭🇷 Cheering from start to finish for Croatia's Baby Lasagna It's a rousing performance and would certainly be a great addition to the Eurovision winner's circle The vocal is good and there's no reason a jury would feel bad about supporting this #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/kcrztxsZnr

Baby Lasagna🇭🇷 NAILED his Jury Show performance - the biggest cheer in the press room so far



Vocals were excellent, every mark was hit.

I think the jury will really respond to this - the arena screamed with the chorus & the use of the wristbands in the electronic part is PERFECT