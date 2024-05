Zdenka Kovačiček poslala snažnu poruku Baby Lasagni: "Želim da za Hrvatsku napravi to što je ABBA napravila za Švedsku!"

Zdenka Kovačiček za našeg predstavnika na Eurosongu Baby Lasagnu imala je samo riječi hvale te smatra da će napraviti veliki uspjeh.

Uoči Eurosonga, jedna od najvećih i najdugovječnijih hrvatskih glazbenica Zdenka Kovačiček u razgovoru za Top Radio hrvatskom predstavniku Baby Lasagni poslala je snažnu poruku.

"Želim Marku da za Hrvatsku napravi to što je ABBA napravila za Švedsku i mislim da će uspjeti", rekla je.

Glazbena legenda za Baby Lasagnu ima same riječi hvale.

Predviđam mu - zna se što!", rekla je glazbena legenda i Marku poslala riječi podrške uoči velikog finalnog nastupa:

"Ne treba njemu savjet! On je takav kakav je - savršen! Skroman, to se vidi na njemu, osjeti na njegovom nastupu, daje sve od sebe jer je doživio što si je i sam priželjkivao. Vidi se na njemu ta sreća i zadovoljstvo i mislim da će napraviti veliku stvar".

Za hrvatsku kreativnu industriju, smatra Zdenka Kovačiček, Marko je napravio već jako puno.

"Zna se što je ABBA napravila za Švedsku. Poslije ABBA-e malo tko je napravio tako veliki uspjeh, ali to se dogodi jednom u stoljeću. Želim Marku da za Hrvatsku napravi to što je ABBA napravila za Švedsku i mislim da će uspjeti", rekla je.

Velika glazbenica 2022. godine je na Dori nastupila s pjesmom "Stay on the bright side", a 2020. godine s pjesmom "Love, Love, Love". Otkrila je hoće li s njene strane biti još pokušaja odlaska na Eurosong.

"Ne! Baš ne! Jer pjesma 'Love, Love, Love' koju je napisao Mario Mihaljević koju smo svi dočekali kao 'to je to'... bili smo sretni jer bez obzira što nije pobijedila na Dori, ali je mene usrećila, nosi jednu poruku. Uvijek mi je bila velika želja da šaljem poruke, tako da ne vjerujem da će se to više dogoditi", otkrila je ova žena za sva vremena.

