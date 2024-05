Ovo su najgledaniji nastupi iz oba polufinala Eurosonga, pogađate li tko ima najviše pregleda?

Nastup Baby Lasagne u polufinalu Eurosonga ima uvjerljivo najviše pregleda na YouTubeu od svih ostalih finalista, pogledajte i kako stoji naša konkurencija.

Uoči finala Eurosonga, svi znakovi ukazuju na to da bi Baby Lasagna trebao biti pobjednik.

Osim što nam to predviđaju kladionice, njegov nastup u prvom polufinalu ima uvjerljivo najviše pregleda na službenom YouTube kanalu Eurosonga od svih finalista.

Baby Lasagna je prvi s 5,2 milijuna pregleda, slijedi ga predstavnica Irske s 4,8 milijuna pregleda, treće su predstavnice Ukrajine s 4 milijuna pregleda, a na četvrtom mjestu su predstavnici Finske s 2,5 milijuna pregleda.

