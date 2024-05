Zašto su Nijemci morali mijenjati tekst svoje pjesme za ovogodišnji Eurosong?

Njemački predstavnik Isaak morao je mijenjati tekst svoje pjesme prije odlaska na Euroviziju, evo i zašto.

Pjesma njemačkog predstavnika Isaaka ''Always On The Run'' morala je biti promijenjena prije ovogodišnjeg Eurosonga.

"No one gives a shit about what’s soon to come", stih je koji je trebalo promijeniti.

Naime, prema pravilima direkcije riječ "shit" je među zabranjenima, pa Isaak mora mijenjati ili cijeli stih ili samo tu riječ.

Predstavnik se nije bunio.

"Pobrinut ćemo se za to, već smo razmišljali o tome, neće biti problema", rekao je Isaak.

U pravilima natjecanja stoji da u pjesmama koje se izvode na Eurosongu nije dopušteno koristiti psovke i ružne riječi. Rad na odabranim pjesmama za Eurosong dopušten je do 11. ožujka.

"Pjevači koji sudjeluju na Eurosongu službeno moraju predati svoju pjesmu najkasnije do 11. ožujka. Do tada mogu raditi na njima", kazala je glasnogovornica NDR-a, njemačke državne radiodifuzne korporacije.

Urednički tim NDR-a prethodno je odabrao osam izvođača, a pobijedio je Isaak. Nijemci su prošle godine imali loš plasman na Eurosongu, no ove godine nadaju se boljem rezultatu.

Isaak se natjecao u njemačkom X-Factoru, a potom je pobijedio u talent showu Show Your Talent. Kao članica velike petorke, Njemačka se ne natječe u polufinalu već ima direktan plasman u finale.

