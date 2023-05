Omiljenom Indiani Jonesu i njegovoj 22 godine mlađoj supruzi priredili neugodnu situaciju, nju je to malo uzrujalo!

Harrison Ford i Calista Flockhart morali odvojeno sjediti na Filmskom festivalu u Cannesu što njoj nije bilo nimalo drago.

Legendarni holivudski glumac Harrison Ford bio je jedna od glavnih zvijezda 76. Filmskog festivala u Cannesu na koji je stigao u pratnji svoje supruge Caliste Flockhart, no organizatori su im priredili poprilično neugodno situaciju.

Pogledaj i ovo zadnji put s fordom! Na Filmskome festivalu u Cannesu bit će prikazana premijera petog filma o Indiani Jonesu

Bio je to njihov rijedak izlazak u javnost, a povod tome bio je novi nastavak filma o kultnom Indiani Jonesu ''Indiana Jones i brojčanik sudbine'', kojeg 80-godišnji Harrison glumi. No to je umalo ostalo u sjeni nezgodnog gafa oko rasporede sjedenja u Palais des Festivals, koji su snimile i kamere. Naime, pri samom dolasku u dvoranu 58-godišnja Calista je odmah primijetila da njezino mjesto nije pored Harrisonova, već da mora sjediti iza njega, a na njezinu licu se moglo vidjeti kako joj to baš nije drago i nabacila je kiseli osmijeh.

Na kraju je i sam Harrison uočio propust organizatora i činilo se kako ni on sam time nije oduševljen.

"Ti si odmah iza mene. Pa, tako je kako je", doviknuo je za njom dok je kretala prema svom mjestu.

Video neugodne situacije pogledajte OVDJE.

Iako će uskoro napuniti 81 godinu, svi su primijetili da Harrison i dalje izgleda mlađe, a dodatno ga je pomladio i smoking koji je odjenuo za premijeru filma koji mu stajao kao saliven. Rijetko se pojavljuje na ovakvim događanjima, ali kad se i pojavi, uvijek je uz njega njegova supruga Calista, koja je od njega mlađa 22 godine. Iako im isprva mnogi nisu predviđali dugu zajedničku budućnost zbog velike razlike u godinama, glumački par vješto odolijeva zlim jezicima i već godinama dokazuje da prava ljubav ne poznaje godine.

Ford i Flockhart upoznali su se 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu, i to zahvaljujući njezinu lukavom planu. Naime, Calista ga je tada "slučajno" zalila pićem s namjerom da ga upozna, a odvažni potez joj se isplatio. Odmah je pao dogovor za ponovni susret, a Calistin sljedeći korak bilo je angažiranje kolege Jamesa Marsdena da joj pomogne u cijeloj toj situaciji jer jednostavno nije mogla odoljeti Harrisonu.

Calistin se plan tako počeo dobro razvijati, a ona je sama u nekoliko navrata priznala da je Harrisonova ljubavna prošlost uopće nije zanimala, kao ni njegove godine. Potom su se vjenčali 2010. godine.

Inače, Ford je već najavio da je ovo njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi snalažljivog arheologa, a prvi ga je put utjelovio 1981. u filmu "Otimači izgubljenog kovčega".

