Ovo nije prikazano u seriji o stvarnoj influencerici koja je lagala javnosti da ima tumor na mozgu

Chanelle McAuliffe, nekadašnja prijateljica influencerice prevarantice Belle Gibson, otkrila je na svojim društvenim mrežama nedostatke serije koja je osvojila gledatelje.

Serija "Jabučni ocat" (Apple Cider Vinegar) brzo je osvojila publiku diljem svijeta, ponajviše zbog teme koliko su influenceri spremni ići daleko zbog popularnosti. Iako danas Belle Gibson nije toliko u središtu pozornosti, priča o tome kako je slagala da ima tumor na mozgu kojeg se riješila zdravom prehranom i dalje je aktualna.

Nekadašnja prijateljica Belle Gibson, Chanelle McAuliffe, koja je prva otkrila informaciju o njezinoj laži, na društvenim mrežama podijelila je mišljenje o nedostacima serije.

Apple Cider Vinegar Foto: Profimedia

McAuliffe i Gibson upoznale su se 2014. povodom jednog intervjua, a njihovo prijateljstvo jedna je od priča u seriji. Međutim, ono što je serija krivo prenijela jest to da McAuliffe nikad nije radila kao Gibsonina menadžerica. U stvarnosti je McAuliffe postala sumnjičava prema Gibson nakon godinu dana poznanstva, nakon toga je otkrila istinu u dnevnim novinama "The Age".

Chanelle McAuliffe Foto: Instagram

"Što nisu prikazali o noći kada sam suočila Belle s istinom je to da sam prvo otišla do jednog od naših zajedničkih prijatelja i rekla mu o svojim sumnjama. I tada je shvatio da ni njemu stvari nisu imale smisla", otkrila je McAuliffe u videu i dodala kako su njih dvoje otišli do Gibson i tražili dokaze o njezinoj dijagnozi.

"Zatražila sam medicinske dokaze od Belle, koje ona nije mogla pružiti. I od svih očajničkih stvari, izgovora i laži koje je smišljala te noći, rekla je 'Dobro, dokazat ću ti da imam rak'", poručila je McAuliffe. "Belle je tada zamolila svog akupunkturista da dođe do njezine kuće i uvjeri njezine prijatelje da govori istinu."

Kada je McAuliffe pitala kako akupunkturist sigurno zna da Belle ima rak, odgovorio je: "Zato što mi je ona rekla."

Serija je prikazala i kako se Gibson loše ponašala prema svojem dečku Cliveu, no McAuliffe tvrdi kako njih dvoje nisu bili u lošim odnosima.

Serija ''Apple Cider Vinegar'' - 6 Foto: Profimedia

"Nikad nije bila zla prema njemu, ali ga je znala ignorirati", tvrdi McAuliffe. "Dok je Belle glumila napad pred svojim sinom i njezin sin je znao da je njegova mama 'bolesna', što je neoprostivo, zapravo sam vidjela da su imali ljubavni odnos - za razliku od onog što je prikazano u seriji."

Za kraj je McAuliffe otkrila prirodu odnosa s pokojnom Jessicom Ainscough, influencericom koja je također pokušala izliječiti svoj rak alternativnim terapijama, a koja je poslužila kao inspiracija za lik Mille.

Apple Cider Vinegar - 4 Foto: Profimedia

"Nisam bila ni njezina menadžerica ni Bellina menadžerica. Bila sam bliska prijateljica s Belle, a Jess sam poznavala jer smo iz istog grada, a nismo bile toliko bliske", poručila je McAuliffe i dodala kako ona nije sudjelovala u seriji savjetima jer se nije osjećala ugodnom zbog dramatizacije.

"Samo zapamtite da su u pitanju stvarni ljudi koji su bili stvarno ranjivi i koje je ovo pogodilo", zaključila je McAuliffe.

Više o seriji pročitajte OVDJE.

To nije bila jedina prijevara Belle Gibson. Više o drugoj prijevari otkrijte OVDJE.

