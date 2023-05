Predviđali su im brzi kraj ljubavi, ali legendarni glumac 22 godine mlađu suprugu i kolegicu i dalje čvrsto drži u naručju

Glumac Harrison Ford viđen je nakon dugo vremena u javnosti na premijeri još jednog nastavka filma ''Indiana Jones and The Dial Of Destiny'' u Cannesu, a društvo mu je pravila supruga Calista Flockhart.

Glumac Harrison Ford viđen je nakon dugo vremena u javnosti, a na crvenom tepihu pojavio se posebnim povodom.

Na filmskom festivalu u Cannesu predstavljao je svoj novi nastavak filma ''Indiana Jones and The Dial of Destiny'', a pred fotografima je pozirao u društvu svoje supruge Caliste Flockhart.

Iako će uskoro napuniti 81 godinu, glumac i dalje izgleda dosta mlađe, a dodatno ga je pomladio i smoking koji je odjenuo za premijeru filma koji mu stajao kao saliven.

Glumac se rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima, ali kad se i pojavi uvijek je tu uz njega njegova supruga Calista koja je od njega mlađa 22 godine. Iako im isprva mnogi nisu predviđali dugu zajedničku budućnost zbog velike razlike u godinama, glumački par vješto odolijeva zlim jezicima i već godinama dokazuju da prava ljubav ne poznaje godine.

Ford i Flockhart upoznali su se 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu, i to zahvaljujuću njezinu lukavom planu. Naime, Calista ga je tada "slučajno" zalila pićem s namjerom da ga upozna, a odvažni potez joj se isplatio. Odmah je pao dogovor za ponovni susret, a Calistin sljedeći korak bilo je angažiranje kolege Jamesa Marsdena da joj pomogne u cijeloj toj situaciji jer jednostavno nije mogla odoljeti Harrisonu.

Calistin se plan tako počeo dobro razvijati, a ona je sama u nekoliko navrata priznala da je Harrisonova ljubavna prošlost uopće nije zanimala, kao ni njegove godine. Potom su se vjenčali 2010. godine.

Inače, Ford je već najavio da će to biti njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi snalažljivog arheologa, a prvi ga je put utjelovio 1981. u filmu "Otimači izgubljenog kovčega".

