Sjećate se ove ljepotice iz "Spasilačke službe"? Uhvaćena je u rijetkom izlasku, nemoguće ju je prepoznati na prvu!

Yasmine Bleeth proslavila se u seriji "Spasilačka služba", a prestala je glumiti prije 10 godina, nakon teške bitke s ovisnostima.

Zvijezda "Spasilačke službe" Yasmine Bleeth u 90-ima je slovila kao seks-simbol, kao i mnoge svoje kolegice iz serije, no danas bi je rijetki prepoznali.

Yasmine se prije 10 godina povukla iz glume i od tada se rijetko pojavljuje u javnosti, no ovaj tjedan su je paparazzi ulovili u Los Angelesu.

U ležernom sportskom izdanju i s razbarušenom kosom, danas 54-godišnja Yasmine daleko je od zanosne Caroline Holden, koju je utjelovila u kultnoj seriji.

Bivšu glumicu i manekenku slava je odvela u krivom smjeru.

Yasmine je nakon "Spasilačke službe" glumila u nekoliko filmova, poput "Heaven or Vegas", "Cooming soon" i "Undercover Angel", no nije uspjela postići značajan glumački uspjeh.

Uslijedila je njezina borba s ovisnostima i 2000. godine prijavila se u kliniku za odvikavanje zbog ovisnosti o kokainu.

Godinu dana kasnije uhićena je zbog vožnje pod utjecajem opijata na autocesti u Michiganu, a policajci su joj tada u automobilu pronašli skriveni kokain. Pretragu su nastavili i u obližnjem hotelu u kojem je boravila, a tamo su našli još zaliha iste teške droge, kao i pribor za drogiranje.

Zbog svega navedenog Yasmine je završila na sudu, gdje je dobila dvogodišnju uvjetna kazna i 100 sati rada za opće dobro. Glumica je odmah priznala svoju krivicu.

"Krajem 1999. prestala sam nalikovati na sebe. Ranije sam bila djevojka s oblinama, ali onda sam i to izgubila. Prijatelji su mi govorili da izgledam kao izvanzemaljac, imala sam samo 49 kilograma", izjavila je tada.

U članku za časopis Glamour iz 2003. godine napisala je da će se svjesno nastaviti truditi držati podalje od droga, ali da će ovisnost uvijek biti dio njezina života, što je očigledno ostavilo itekako vidljive posljedice na izgledu nekadašnje ljepotice.

