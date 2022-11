Žarila je i palila u seksi kostimu 90-ih pa se povukla iz javnosti, a sad se pojavila nakon dugo vremena i šokirala izgledom!

Seks-bomba ''Spasilačke službe'' Yasmine Bleeth pojavila se u javnosti prvi put nakon dvije godine pa šokirala prirodnim izgledom bez šminke.

''Spasilačka služba'' proslavila ju je 90-ih godina kao seks-bombu uz njezine mlađahne kolegice, a Yasmine Bleeth danas bi rijetko tko prepoznao.

Pogledaj i ovo vrijeme joj ne može ništa Od striptizete do seks-simbola: Crveni badić osigurao joj je zvjezdani status, a s 50 godina još mami uzdahe

U javnosti se posljednjih godina rijetko pojavljivala, a zadnje dvije godine nikako. Paparazzi su je sada uhvatili po prvi put bez šminke i nesređenu dok je krenula u šetnju sa svojim psom u Las Vegasu.

U rozoj trenirci i crnoj jaknici, Yasmine je na ulicu izašla bez šminke i neuredne kose, a njeno lice vidno je odavalo da se nije naspavala.

Glumica se od serije koja ju je digla u nebo puno promijenila, a buran život ostavio je posljedice na njenom tijelu.

Yasmine je u seriji glumila lik Caroline Holden, pojavila se u 72 epizode i nije bilo muškarca ili žene koji se za njezinom ljepotom tada nisu okretali ili ju barem komentirali. Nakon serije pojavila se u nekoliko filmova poput onih "Heaven or Vegas", "Cooming soon" ili "Undercover Angel", no osim toga nije postigla značajni uspjeh nakon serije koju ju je proslavila.

2000. godine dogodila se velika prekretnica u njezinu privatnom životu kada se prijavila u kliniku za odvikavanje zbog ovisnosti o kokainu. Godinu dana kasnije uhićena je zbog vožnje pod utjecajem opijata na autocesti u Michiganu, kada su joj policajci pretražujući vozilo kojim je upravljala pronašli skriveni kokain. Pretragu su nastavili i u obližnjem hotelu u kojem je boravila, a tamo su našli još zaliha iste teške droge, kao i pribor za drogiranje.

Zbog svega navedenog Yasmine je završila na sudu, a na kraju joj je dosuđena dvogodišnja uvjetna kazna i 100 sati rada za opće dobro. Glumica je već na početku priznala svoju krivicu te uopće nije skrivala da je narkomanka.

''Krajem 1999. prestala sam nalikovati na sebe. Ranije sam bila djevojka s oblinama, ali onda sam i to izgubila. Prijatelji su mi govorili da izgledam kao izvanzemaljac, imala sam samo 49 kilograma'', izjavila je tada.

U članku za časopis Glamour iz 2003. godine napisala je da će se svjesno nastaviti truditi držati što dalje od droga, ali da će ovisnost uvijek biti dio njezina života, što je očigledno učinilo svoje i ostavilo itekako vidljive posljedice na izgled nekadašnje ljepotice.

