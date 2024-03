Dua Lipa rasprodala je koncert u Puli! U rekordnom roku nestale su sve karte za nastup ove svjetske senzacije

Dua Lipa u rekordnom roku rasprodala karte za koncert u pulskoj Areni, sustav za kupovanje karata već nakon 15 minuta bio je prazan.

Svjetska senzacija albanskih korijena Dua Lipa najavila je koncert u Hrvatskoj 9. lipnja ove godine, a pjevačica će nastupiti u pulskoj Areni.

Karte su u prodaju puštene danas u 10 sati, a apsolutno sve ulaznice rasprodale su se u roku 15 minuta.

Neke karte koštale su i do 417 eura, no svaka od njih je prodana, a fanovi su od jutra zauzeli internetsku stranicu kako bi među prvima osigurali svoje mjesto.

Neki su svoje karte kupili i u pretprodaji dva dana prije.

Njezin treći studijski album ''Radical Optimism'' bit će objavljen 3. svibnja 2024. godine i sastojat će se od 11 pjesama, uključujući euforični singl "Houdini" te nedavno objavljeni hit "Training Season".

Upravo nove pjesme Dua će izvesti pred publikom u Puli.

Dua je nedavno postala prva ženska umjetnica koja ima četiri pjesme s preko dvije milijarde streamova na Spotifyu ("One Kiss", "Don't Start Now", "New Rules" i "Levitating").

