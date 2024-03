Dula Lipa dolazi u Hrvatsku! Potvrdila je datum početkom lipnja, ulaznice uskoro u prodaji

Popularna pjevačica najavila je četiri koncerta, među kojima se nalazi i onaj u Hrvatskoj, a pulska Arena će među prvima čuti njen nadolazeći album "Radical Optimism" uživo.

Globalna pop zvijezda Dua Lipa dolazi u Hrvatsku! Nedugo nakon što je najavila svoj dugoočekivani treći album, "Radical Optimism", pjevačica je putem Instagram profila potvrdila kako će 9. lipnja 2024. godine nastupiti u pulskoj Areni.

Ulaznice stižu u prodaju već od petka, 22. ožujka u 10 sati putem sustava eventim.hr. Obožavatelje je obradovala i informacija da ukoliko prednaruče nadolazeći album putem njene webstranice, dobivaju eksluzivan rani pristup kupnji karata, čak 2 dana ranije!

Njezin treći studijski album bit će objavljen 3. svibnja 2024. godine i sastojat će se od 11 pjesama, uključujući euforični singl "Houdini" te nedavno objavljeni hit "Training Season".

Inspiriran osobnim otkrićima pjevačice, "Radical Optimism" istražuje oslanjanje na čistu radost koja donosi jasnoću u situacijama koje se na prvu čine nemoguće za suočiti. Teški oprosti i ranjivi počeci koji su nekad bili destruktivni za dušu, album ilustrira kao prekretnice odabirom optimizma i sreće.

Prožet energijom Londona, rodnog grada pjevačice, album utjelovljuje sirovost, iskrenost, samopouzdanje i slobodu britanskog popa '90-ih. "Radical Optimism" odvodi slušatelja u sanjivi pop svijet bogat tekstovima koji ne opraštaju i zvukom koji oslobađa.

"Prije nekoliko godina, prijatelj mi je predstavio pojam 'Radical Optimism'. To je koncept s kojim sam se poistovjetila te sam postajala sve znatiželjnija kako sam se počela igrati s njim i uvoditi ga u svoj život", izjavila je Dua.

"Dopalo mi se - ideja prolaska kroz kaos s gracioznošću i osjećajem da možete izdržati svaku oluju. Istovremeno sam počela pretraživati glazbenu povijest psihodelije, trip hopa i britpopa. Uvijek mi se činilo tako samouvjereno optimistično, a ta iskrenost i stav su osjećaji koje sam unijela u snimanje albuma."

Dua je tijekom projekta surađivala s timom vrhunskih glazbenika, producenata i tekstopisaca, među kojima se nalaze Caroline Ailin, Dannyj L. Harle, Tobias Jesso Jr. i Kevin Parker, poznat pod imenom Tame Impala.

Ranije ovog mjeseca, Dua je otvorila BRIT nagrade s električnom i hipnotizirajućom izvedbom singla "Training Season" i nakon toga osvojila svoju sedmu BRIT nagradu u kategoriji 'Best Pop Act'. Također je otvorila ovogodišnju dodjele GRAMMY nagrada, gdje je izvela medley singlova "Training Season", "Dance The Night" i "Houdini".

Dua je nedavno postala prva ženska umjetnica koja ima četiri pjesme s preko dvije milijarde streamova na Spotifyu ("One Kiss", "Don't Start Now", "New Rules" i "Levitating").