U Hrvatsku stiže jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, a održat će čak dva koncerta!

Dua Lipa će ovog proljeća održati dva uzastopna koncerta u Areni Pula.

Britanska pop-zvijezda Dua Lipa stiže u Hrvatsku.

Jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice i višestruka dobitnica nagrada Grammy nastupit će u pulskoj Areni dva dana zaredom, odnosno u subotu 8. lipnja i nedjelju 9. lipnja, doznaje Istarski.hr.

Hrvatska publika prvi put će imati priliku uživo čuti hitove poput "New Rules", "One Kiss", "Levitating" i "Dance The Night", pjesme iz hit-filma "Barbie" u kojem Dua Lipa ima i sporednu ulogu.

Osim Dua Lipe, u pulsku Arenu ove godine stižu i Avril Lavigne, Simple Minds i Lenny Kravitz, a šuška se i o dolasku popularne talijanske grupe Maneskin, pobjednika Eurosonga 2022. godine.

