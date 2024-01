Zvijezda koja uskoro dolazi u Hrvatsku prije nekoliko mjeseci ostavila je 14 godina starijeg partnera, a nije joj dugo trebalo da počne ljubiti novog frajera!

Dua Lipa brzo je nakon prekida s 14 godina starijim partnerom našla novog dečka, a pred paparazzima se ne stide pokazati nježnosti.

Britanska pjevačica Dua Lipa prije samo nekoliko mjeseci na crvenom je tepihu pozirala s 14 godina starijim redateljem Romainom Gavrasom, a već sada pred paparazzima se ljubila s novim frajerom.

Iako još uvijek nije poznato zašto je s Romainom raskinula vezu koja je trajala nekoliko mjeseci, Dua je već nekoliko puta izašla u javnost s britanskim glumcem Callumom Turnerom. Dvojac je viđen kako zagrljen šeće ulicama Beverly Hillsa, a prije toga zajedno su prisustvovali i premijeri serije u kojoj on glumi.

O njima se počelo šuškati početkom ove godine kad ih je otkrila snimka s jednog događanja, a na kojoj su viđeni u prisnom zagrljaju iza poluotvorenih vrata. Vrlo brzo nakon toga, Dua i Callum zajedno su počeli izlaziti pred paparazze i izmjenjivati nježnosti u javnosti.

"Friško je, ali oni su ludi jedno za drugim", rekao je bliski izvor za Page Six.

Podsjetimo, Dua Lipa ovog lipnja dolazi u Hrvatsku te je u sklopu svoje turneje najavila čak dva koncerta.

Hrvatska publika prvi put će imati priliku uživo čuti hitove poput "New Rules", "One Kiss", "Levitating" i "Dance The Night", pjesme iz hit-filma "Barbie" u kojem Dua Lipa ima i sporednu ulogu, a svoje će pjesme izvesti u Pulskoj areni 8. i 9. lipnja.

Idete li na koncert Dua Lipe u Pulu? Da, ne želim to propustiti!

Ne Da, ne želim to propustiti!

Ne Ukupno glasova:

Inače, njezini roditelji u Veliku Britaniju doselili su iz Kosova, a iako je rođena u Londonu, Dua Lipa se ponosi svojim podrijetlom i angažirana je u promicanju kosovske kulture.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Supruga našeg Ivana Rakitića oglasila se nakon njegovog odlaska iz Seville, ovaj grad za njih je imao posebno značenje!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tri mjeseca nakon rođenja sina, Fani i Fernandu u obitelj stiže još jedna prinova!