Nina Badrić utegnula se u kombinezon kakav još niste vidjeli, odabrala ga je za poseban nastup u jednom beogradskom klubu!

Nina Badrić nastupila je u jednom beogradskom klubu, a prije toga snimila se za društvene mreže u odjevnoj kombinaciji koju je za ovu večer odabrala.

Naša pjevačica Nina Badrić nastupila je u jednom beogradskom klubu, a prije svog nastupa na Instagramu je objavila videozapis outfita koji je nosila.

Nina je odjenula smeđu kombinezon s cirkonima koji nije imao naramenice i vezao se oko vrata, a da joj ne bude hladno, na pozornici se ogrnula crnim baršunastim sakoom.

''Za pamćenje…'', napisala je kratko u opisu videozapisa.

Prije nekoliko dana, Nina je bila vrlo nostalgična. Povodom Dana očeva, prisjetila se svog oca Mile koji je preminuo prije više od 10 godina, a posvetila mu je i posebnu objavu.

Nina se ove godine odlučila na veliku promjenu imidža i drastično je skratila svoju kosu, a za novu frizuru ne prestaje dobivati komplimente.

U IN magazinu je otkrila i što je kumovalo ovoj promjeni.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je pjevačica te je priznala i da se još navikava na svoj novi odraz u ogledalu.

