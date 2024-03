Zbog ove fotografije Nini Badrić pišu da je sve ljepša i ljepša, no ona se samo htjela pohvaliti jednom od najdražih osoba u životu!

Nina Badrić objavila je fotografiju sa svojom kumom Tinom Renić pa dobila niz komplimenata na račun izgleda.

Nina Badrić objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u društvu svoje kume Tine Renić, a za koju je u kratkom roku dobila više od tisuću lajkova i komplimenata.

"Nije kuma dugme", napisala je Nina uz fotografiju, a u heštegovima najavila i svoj novi album koji bi, čini se, trebao izaći ove godine.

"Prelijepa fotka, kao da ste svojim izrazima lica, a naročito pogledima, utkale život u taj krajolik iza Vas!!! Prekrasno", "Bože, koliko si lijepa", "Nina sve ljepša", "Ajme ljepote", samo su neki od komentara Nininih obožavatelja.

Pogledaji ovo Nekad i sad Nina Badrić prisjetila se svog nastupa dok je imala samo 16 godina, evo kako je tada zvučala i izgledala!

Nina je inače aktivna na Instagramu, gdje gotovo svakodnevno uveseljava obožavatelje novim sadržajem. Nedavno je tako pokazala kako je proteklo snimanje jednog videa za društvenu mrežu, a objavom je sve nasmijala.

"Ono kad počnem snimati reels, a odjednom su bas svi odlučili proći 'mojom ulicom'", napisala je Nina uz video u kojem je pokazala kako su je prolaznici omeli u snimanju.

"Nemoj da ideš mojom ulicom", "Ali kad prođu svi, a kameri priđeš Ti...", "Balkanskom ulicom prolazim", komentirali su Ninini pratitelji uz emotikone koji plaču od smijeha, a mnogi su joj pisali i da joj crvena boja savršeno pristaje.

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić pokazala kakvu je poruku dobila od obožavateljice nakon što se ošišala, ovome se nije mogla nadati!

Nina se ove godine odlučila na veliku promjenu imidža i drastično je skratila svoju kosu, a za novu frizuru ne prestaje dobivati komplimente.

U IN magazinu je otkrila i što je kumovalo ovoj promjeni.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je pjevačica te je priznala i da se još navikava na svoj novi odraz u ogledalu.

