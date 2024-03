Vjerovali ili ne, Chuck Norris ima 84 godine! Ovakvog ga pamtite, no već dugo on više tako ne izgleda

Evo kako danas izgleda Chuck Norris, ima 84 godine, a mnogi ga na prvu ne bi prepoznali.

Chuck Norris u mladim danima nije namjeravao ni planirao postati glumac, a kamoli legenda, no njegova ljubav prema borilačkim vještinama odvela ga je na potpuno neočekivani, onaj zvjezdani put.

Mnogi ga pamte kao muškarca s bradom i duljom bakrenom kosom, a Chuck već dugo ne izgleda tako. Godine su učinile svoje te je potpuno posijedio, a povodom svog 84. rođendana podijelio je svoj novi videozapis na društvenim mrežama.

''Možda imam 84, ali osjećam se kao da mi je 48!'' rekao je optimistično na videu.

No, iako je u devetom desetljeću života, Chuck je i dalje vrlo aktivan pa tako i na rođendanskoj snimci vježba boks.

Za njegovo ime čuli su mnogi na svijetu, a slava mu se dogodila sasvim slučajno. Tijekom 1950-ih i 1960-ih služio je vojni rok, a dok je bio stacioniran u Južnoj Koreji, počeo je proučavati borilačke vještine, što ga je svojevremeno odvelo u glumačke vode.

Pogledaji ovo Nekad i sad Evo kako danas izgleda Chuck Norris, glasine o vlastitoj smrti ušutkavao je već nekoliko puta, a ovih se dana rijetko gdje pojavljuje!

Nakon odsluženja vojnog roka, postao je karate prvak i otvorio je niz karate studija u kojima je trenirao brojne slavne osobe, a nakon što se sprijateljio s Bruceom Leejem, uslijedila je njegova prva uloga u filmu "Enter the Dragon". To mu je otvorilo vrata Holywooda i tijekom 70-ih i 80-ih postao je jedna od najvećih akcijskih zvijezda na velikom platnu, no uloga koju mu je obilježila život uslijedila je dvadesetak godina kasnije, u seriji "Walker, teksaški rendžer", koja se emitirala osam godina i koja ga je pretvorila u kultnu pojavu.

Danas se Chuck rijetko pojavljuje u javnosti, a zadnju ulogu ostvario je u filmu "The Expendables 2" iz 2021. godine.

Jedno su vrijeme internetom kružile glasine i da je mrtav, koje su dosegnule vrhunac za vrijeme pandemije COVID-19, kada se društvenim mrežama počela širiti vijest da je preminuo od komplikacija povezanih s virusom, no ispostavilo s da se radilo o dezinformacijama.

Inače, Chuck je u sretnom braku s Genom O'Kelley, a oženili su se 1988. godine. S njom je dobio troje djece Dakotu, Dinu i Danilee, a s bivšom suprugom Diane Holecheck ima dva sina, Mikea i Erica.

A koliko se promijenio kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je ljepotica koja je osvojila srce nekadašnjeg miljenika žena? Zbog nje se povukao na vrhuncu slave, a nedavno je otkrivena i njihova velika tajna!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Glumac koji je osvojio Oscara ponosno je pokazao svoje sinove koji inače nisu skloni pojavljivanju u medijima