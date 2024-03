Nina Badrić snimala se za društvene mreže, pa se zatekla u urnebesnoj situaciji: "Nemoj da ideš mojom ulicom!"

Nina Badrić objavila je video koji je nasmijao njezine pratitelje na Instagramu.

Naša glazbena diva Nina Badrić vrlo je aktivna na Instagramu, gdje gotovo svakodnevno uveseljava obožavatelje novim sadržajem.

Sada je pak pokazala kako je proteklo njezino zadnje snimanje videa za društvenu mrežu, a objavom je sve nasmijala.

"Ono kad počnem snimati reels, a odjednom su bas svi odlučili proći 'mojom ulicom'", napisala je Nina uz video u kojem je pokazala kako su je prolaznici omeli u snimanju.

"Nemoj da ideš mojom ulicom", "Ali kad prođu svi, a kameri priđeš Ti...", "Balkanskom ulicom prolazim", komentirali su Ninini pratitelji uz emotikone koji plaču od smijeha, a mnogi su joj pisali i da joj crvena boja savršeno pristaje.

Inače, Nina se ove godine odlučila na veliku promjenu imidža i drastično je skratila svoju kosu, a za novu frizuru ne prestaje dobivati komplimente.

U IN magazinu je otkrila i što je kumovalo ovoj promjeni.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je pjevačica te je priznala i da se još navikava na svoj novi odraz u ogledalu.

