Nižu se komplimenti na račun novog imidža Nine Badrić: "Crte lica identične kao kod Jennifer Lopez, samo još ljepša"

Pjevačica Nina Badrić ne prestaje izazivati divljenje nakon iznenadne promjene imidža, a sada je poslala i jasnu poruku uz novu objavljenu fotografiju.

Pjevačica Nina Badrić nedavno je predstavila svoju kraću frizuru, a njezin novi izgled sve je oduševio.

Sada je na Instagramu objavila jo jednu fotografiju osvježenog imidža, uz koju je poslala jasnu poruku.

"Prije svega budi heroina svog života", napisala je pjevačica u opisu objave.

"Ti to definitivno jesi", "Koliko je dobra zurka", "Priznaj da nikad bolje nisi izgledala", "Lice i crte lica identično kao Jennifer Lopez, samo još ljepša", "Predivna žena", nizali su se komentari.

Izgleda li vam Nina bolje sada nego prije? Izgleda bolje sada

Prije je bolje izgledala Izgleda bolje sada

Prije je bolje izgledala Ukupno glasova:

Nina je u IN magazinu otkrila i zašto se odlučila na promjenu frizure.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je pjevačica te je priznala i da se još navikava na svoj novi odraz u ogledalu.

