Nasljednik Vinka Coce pred kamerama nazvao djevojku i rekao joj da je ostavlja zbog karijere!

Mladi slavuj s Korčule Petar Šegedin Pijero gostovao je u Special Happy Showu. Slušateljima Happy FM-a otkrio je kako izgleda suradnja s Tončijem Huljićem, tko mu je osmislio umjetničko ime, ali i najavio zanimljivu suradnju - pjesmu u kombinaciji s pobjednikom Dore Baby Lasagnom. Zbog karijere je Pijero čak ostavio djevojku Luciju kojoj je posvetio svoju prvu pjesmu.

"Tata mi pjeva, mama mi pjeva, baka, djed, rođak... svi pjevaju u obitelji, samo sam nastavio njihovim koracima", ovako je mladi glazbenik Petar Šegedin Pijero opisao svoj put.

Osim obitelji, za uspješne glazbene početke najzahvalniji je mentoru Tončiju Huljiću kojega je upoznao u talent showu u kojem je nastupao.

Pogledaji ovo inMagazin Upoznajte nasljednika legendarnog Vinka Coce: ''Odlučio sam da ću s obitelji otići do Trogira, do njegovog groba''

"On mi je odmah rekao - pjevat ćeš na Melodijama hrvatskog Jadrana, kao radit će sa mnom. Mislim, vjerovao sam u to relativno, ali nisam baš bio skroz siguran, ali iz emisije u emisiju, snimanja u snimanje, jednostavno to prijateljstvo i na neki način i ljubav je postajala sve veća i veća i našli smo se u tom području glazbe i počeli surađivati... Tonči je jedna fantastična osoba, prejednostavna, u jako malo riječi ti sve kaže", rekao je.



Slušateljima Happy FM-a otkrio je kako je došlo do umjetničkog imena Pijero i s njima podijelio anegdotu.

"Jednog dana zove mene Tonči i kaže - Petre, mislim da bi bilo pametno da osmisliš neko treće ime, kao znaš, ljudi će reći bili smo na koncertu Petra, e sada kojega? Šegedina, Dragojevića ili Graše npr... Aj smisli nešto i javi mi se kroz par dana ako smisliš. Ja njega zovem sutradan i govorim - Tonči, smislio sam. Bilo mu je čudno što sam ga tako brzo nazvao, rekao sam mu - Pijero! - Pijero, Pijero, Pijero – pa zvuči mi fantastično, pa ovo je super, kako si se toga sjetio? Tko se toga sjetio? Ja kažem – ja. On se na to našalio i rekao - ti hoćeš reći da sam ja glup, a ti pametan - to mi je bila najjača njegova izjava od cijele naše suradnje", ispričao je.

"Sjetio sam se jer su me tako zvali u srednjoj školi, a i sjetio sam se Ivice Percla i pjesme - Stari Pjer. Kao ono, to je bila mlada duša u starom tijelu, a ja sam stara duša u mladom tijelu", objasnio je.

Pogledaji ovo Clubzone Tonči Huljić s ponosom predstavlja novu zvijezdu, a spot mladog Korčulanina snimljen je na posebnom mjestu!

Pjesmom "Da me malo srića stigne" osvojio je srca publike, ali i djevojku Luciju.

"Napisao sam joj 'Ti se meni sviđaš, a ja tebi?' I upalilo je... Dogovorili se za kavu, ja ponio gitaru,..." prisjetio se.

Najavio je i vrlo zanimljivu suradnju.

"Prije Melodija da će vjerojatno biti neka pjesma, a na Melodijama će biti feat s Baby Lasagnjom, koji je pobijedio na Dori i kojem čestitam", otkrio je.

"Kako je došlo do te suradnje?" upitao je voditelj Elvis Mehičić.

"Pa evo iskreno ni ja ne znam... Jednostavno nevjerojatno, nespojivi spoj, ali sigurno da će to Tonči Huljić riješiti u nekom svom štihu i da će to biti jako dobro", poručio je.

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Petar Šegedin Pijero rasplakao se u studiju Radio Dalmacije, porukom mu se javila Cocina supruga Janja!

Za sebe Pijero kaže da je tradicionalno odgojen, pošten i častan čovjek koji idealan život zamišlja:

"Uz more, s gitarom, da imam brod i mogu loviti ribu. "

"A što se tiče pjesme, ukrcao sam se u taj brod i jednostavno želim raditi na tome da se zabavna glazba ne izgubi", zaključio je.

Mladi glazbenik je bez problema prihvatio izazov koji mu je u prošloj emisiji zadao Alen Nižetić. U videu u nastavku pogledajte kako je reagirala djevojka kada joj je Pijero rekao da je ostavlja radi karijere.

