Upoznajte nasljednika legendarnog Vinke Coce: ''Odlučio sam da ću s obitelji otići do Trogira, do njegovog groba''

Kumče legendarnog Vinka Coce, 18-godišnji Petar Šegedin, umjetničkog imena Pijero, nova je uzdanica Tončija Huljića. Poznati hitmejker napisao mu je pjesmu ''Da me malo srića takne'', za koju je ovih dana u Splitu snimljen i videospot.

Sa samo 18 godina, Korčulaninu Petru Šegedinu, umjetničkog imena Pijero, uspjelo je poći za rukom ono o čemu mnogi koji se na ovim prostorima bave glazbom, mogu samo sanjati. Talentirani mladić iz Žrnova oduševio je tatu-matu naše estrade Tončija Huljića i postao dio njegova glazbenog dream teama.

''Moje srce još ne vjeruje da je to zapravo istinito, ali stvarno je jako velika čast surađivati s takvom veličinom od čovjeka kao što je naš Tonči Huljić. I ja se nadam da će moja suradnja s njim trajati bar neko vrijeme jer mi je stvarno lipo.'', kaže Petar.

Novopečena suradnja rezultirala je pjesmom ''Da me malo srića takne'', a njezin ležeran dalmatinski zvuk 70-ih godina jednostavno se stopio s Pijerom.



''Toliko uživam u ovoj pjesmi. Ovaj tip pjesme ne leži ni jednom drugom pjevaču s kojim ja surađujem i uvijek pazim da su jedni od drugih odmaknuti. Ovo je zapravo tradicionalna Dalmacija kako je ja čujem, ljudi će to vjerujem prepoznati. Sve ono zašto publika i nakon 20-30 godina nakon što su te pjesme nastale, ide na koncerte Rozge, Doris i Graše, e pa ovo je jedna od takvih pjesama koja će ostati kroz vrijeme. Meni se to čini vrlo izvjesno.'', kaže Pijero.

Iako je tek postao punoljetan, Pijero je, kaže Huljić, zreo kao da je proživio 10 života pa je vjerodostojan da pjeva pjesme ovog tipa.



''Pa nekako mi je to cilj da malo pokažem i mladosti da ne moraju biti sve cajke nego da postoje jako lipe pisme koje se mogu okarakterizirati kao starinske pjesme, ali opet imaju tu neku svoju dušu i ljudi mogu zaplesati na to.'', govori Pijero.



''Ono što mi je kod njega neobično i što mi je privlačno, što me privuklo i kod Lorene koja je isto tako došla sa 17 godina, on sa 18. Pitanje je koliko ću se ja moći posvećivati svima njima, ali da ću im uspostaviti karijere, to je nedvojbeno. Uspjelo mi je to nekoliko puta u životu, zapravo svaki put'', kaže Tonči Huljić.

A korčulanski slavuj je za snimanje svojeg prvog videospota odabrao odijelo svojeg krsnog kuma Vinka Coce, koje je staro više od 55 godina.



''Odlučio sam za ovu, po meni jako veliku prigodu i veliki dan za mene, da ću nositi njegovo odijelo i to je jedna jako velika čast. Uspomene na njega mi ne može nitko ukrast, to će uvijek biti u mome srcu i nitko to iz srca ne može uzeti'', kaže Petar.

Odijelo mu je dala Cocina udovica Janja.



''Vinkova supruga je plakala, bila je jako emotivna i rekla mi je da u meni vidi drugog njega, da vidi mene kao što je on bio u mojim godinama. Kroz nekih mjesec dana sam odlučio da ću s obitelji otić malo do Trogira, do njegovog groba, ponijeti mali buket cvijeća, da mu se malo javim.'', govori Petar.

Ovaj šarmer anđeoskog glasa koji jednog dana priželjkuje duet s Petrom Grašom, za glazbu živi doslovno otkad se rodio. Na Korčuli je završio osnovnu glazbenu školu i srednju školu za barmena -konobara.



''Radio sam kao barmen i konobar. To je bilo jedno jako lipo iskustvo, malo pivaš, malo sviraš gostima. Malo ih zabaviš i dobiješ i manču, to je najlipše u ovom poslu'', kaže Petar.

A osim vrhunskim vokalom, Pijero osvaja i svojom osobnošću te prirodnom pozitivom.



''Kad vidim da ekipa stoji ovako i nitko ništa ne govori, ja uvijek bacim neku bazu, svi se počnu smijati kao ludi i to je meni jako simpatično.'', kaže Pijer.

Pijera ćemo zasigurno u budućnosti itekako viđati na našoj sceni. Tonči mu je već obećao i sudjelovanje na idućim Melodijama Jadrana, koje će se krajem lipnja održati u Splitu.



''Ostao sam šokiran jer kad ti to Huljić kaže zapitaš se što si krivo učinio, što ti je, jesi normalan?'', kaže.



''Vidjet ćemo u kojoj kombinaciji. Imam i tu neku ideju, onako kad me nešto ponese, ja sam kao dijete kad dobije neku novu igračku, ali ljudi nisu igračke, ljudi nose svoje sudbine sa sobom. I ja kao autor nosim jednu odgovornost za njihovu karijeru. Nije lako živjeti sa tim bremenom, imati toliki broj karijera, od kojih su neke baš izrazito velike, desetljetne.'', zaključio je Tonči Huljić.

Premijera Pijerova prvog videospota očekuje se već do kraja tjedna.

