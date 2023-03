Poznato je tko će zabavljati publiku u pauzama dodjele Oscara, a među imenima je i žena koju svi jedva čekaju ponovno vidjeti

Poznata su imena osoba koja će nastupiti na večerašnjoj dodjeli Oscara, a svi jedva čekaju ponovno vidjeti Rihannu.

Oscari 2023. su sve bliže, a mnoge zanima i popis izvođača koji će zabavljati brojne zvijezde koje čekaju svoj zlatni kipić.

Na večerašnjoj ceremoniji među izvođačima se ističe upravo Rihanna, omiljena pjevačica koju s nestrpljenjem svi opet jedva čekaju vidjeti nakon prošlog nastupa na Super Bowlu gdje je otkrila da je trudna drugi put.

Već se neko vrijeme nagađalo a će Riri nastupiti na dodjeli, ali je to tek sada potvrđeno, a na pozornici će izvesti pjesmu ''Lift Me Up'' koja je napisana za Marvelov film ''Black Panther: Wakanda Forever'', a s kojom je i sama Rihanna nominirana za najbolju originalnu pjesmu na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Napisali su je ona, Tems, Ludwig Göransson i redatelj filma Ryan Coogler. Inače, Black Panther: Wakanda Forever nominiran je ove godine za pet Oscara. Glumica Angela Bassett nominirana je za najbolju sporednu glumicu u spomenutom filmu i postala je prva glumica nominirana za Oscara za Marvelov film.

Osim Rihanne, na dodjeli Oscara nastupit će i Sofia Carson i Diane Warren s pjesmom ''Applause'' iz filma ''Tell It Like A Woman'', David Byrne, Stephanie Hsu and Son Lux s pjesmom ''This Is Life'' iz filma ''Everything Everywhere All at Once'' i Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava s pjesmom ''Naatu Naatu'' iz filma ''RRR''.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mlada Španjolka nije skrivala oduševljenje iznenađenjem koje joj je priuštio Halid Bešlić: ''Znala sam da je to to!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Violeta iz ''Boljeg života'' otkrila zašto se nakon razvoda više nije udavala: ''Kad čujem žene da tako govore, postavljam sljedeće pitanje''