Rihanna nakon vijesti kojom je sve iznenadila, u prozirnom outfitu ponosno istaknula poveći trudnički trbuh

Rihanna je ukrala pažnju na dodjeli Oscara u haljini koja je savršeno istaknula njezin trudnički trbuh.

Megapopularna pjevačica Rihanna (35) na svojem ovogodišnjem nastupu na Super Bowlu otkrila je da je u slatkom iščekivanju svojeg drugog djeteta, samo devet mjeseci nakon rođenja prvog.

A na dodjeli Oscara pojavila se u izdanju u kojem je ponosno istaknula sada već poveći trudnički trbuh.

Rihanna je nosila kožnu smeđu haljinu ispod koje je obukla prozirnu majicu te je tijekom poziranja neprestano gladila trbuh.

Rihanna je ove godine ostvarila nominaciju za Oscara u kategoriji Najbolje originalne pjesme, za singl "Lift Me Up" iz filma "Black Panther: Wakanda zauvijek".

Upravo s tom pjesmom nastupila je i na dodjeli, a za tu se prigodu presvukla u još jedno atraktivno trudničko izdanje te je čak promijenila i frizuru.

Rihanna performs "Lift Me Up" at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/cyESzOZnmm