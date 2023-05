Shakira poslije ljubavne drame s Piqueom viđena u društvu glumačke legende, svi se pitaju je li joj to novi dečko: ''Bili bi odličan par!''

Shakira je među brojnim poznatima viđena na Formuli 1, a društvo joj je pravio holivudski glumac Tom Cruise.

Pjevačica Shakira konačno je pronašla malo vremena da se opusti nakon stresnih nekoliko mjeseci od raskida veze s bivšim partnerom Gerardom Piqueom, a sada je viđena na natjecanju Formule 1 u Miamiju, u koji se preselila sa sinovima.

Fatalna Clara već je bila nevjerna, prevarila je Piquea s dobrim mu i svima znanim prijateljem?: "To je jedna od njegovih taktika"

Shakira je utrku pratila iz VIP lože, a tamo joj se pridružio i slavni holivudski glumac Tom Cruise. Zajedno su pozirali, razgovarali, a odmah su počela i šuškanja kako bi izgledali savršeno kao par.

"Bili bi odličan par", "Novi dečko?", "Shakira, što je ovo?" samo su neki od komentara na Twitteru.

Obožavatelj je na TikToku objavio i snimku njih dvoje gdje Shakira nešto objašnjava Tomu, a on vrlo zainteresirano sluša svaku njezinu riječ i kima glavom.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB