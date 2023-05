Zbog manjka jednog odjevnog predmeta svi su pogledi bili uprti u prekrasnu glumicu čiji je brak svima zanimljiv

Priyanka Chopra pokazala je hrabri dekolte u bijeloj haljini koju je obukla za promociju svog novog filma "Love Again" u New Yorku.

Holivudska glumica Priyanka Chopra očarala je sve u bijelom izdanju u kojem se pojavila na snimanju intervjua za The View i promociju svog novog filma "Love Again" u New Yorku.

Pogledaj i ovo Sretan kraj! Svi su im predviđali brzi kraj zbog razlike u godinama, a sad su prvi put pozirali s kćerkicom koju su dobili nakon puno muke

40-godišnja Priyanka istaknula je svoje obline u bijeloj haljini s dubokim dekolteom, a ispod koje nije nosila grudnjak i zbog koje su se svi okretali za njom.

Glumica, koja slovi kao jedna od najljepših žena svijeta, uvijek se dobro pobrine da sve oči budu uprte u nju dok ponosno pozira pred fotografima, a ne suzdržava se ni od razmjenjivanja nježnosti s mlađahnim suprugom Nickom Jonasom, koji je od nje mlađi deset godina.

Priyanka i Nick zajedno su već šest godina i roditelji su kćeri Malti Marie, koju im je rodila surogat-majka. Pjevač je glumicu zaprosio nakon samo dva mjeseca veze, i to prstenom koji je odabrao u poznatoj draguljarnici Tiffany. Vjenčali su se u nekadašnjoj kraljevskoj palači Umaid Bhawadu u indijskom gradu Jodhpur Rajasthan pred 250 najbližih prijatelja i članova obitelji, a raskošna ceremonija potrajala je čak tri dana.

2021. godine sretni par objavio je da čeka bebu koju će za njih roditi surogat-majka jer su oni imali poteškoće sa začećem i kćerkica im se rodila početkom 2022. godine, a zbog komplikacija morala je u bolnici provesti čak sto dana.

