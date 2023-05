U novom dokumentarcu o Britney iznesene bizarne priče koje su šokirale njezine fanove, no suprug pjevačice sve poriče

Novi dokumentarac o Britney Spears šokirao je i rastužio njene fanove, a nakon svega se oglasio i njen suprug koji tvrdi da ta priča o njoj nije istinita.

Na društvenim mrežama ponovno se krenulo pričati o pop-zvijezdi Britney Spears koja već neko vrijeme šokira javnost svojim ponašanjem.

Na američkom programu Fox sada je pušten i dokumentarac pod nazivom ''TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom''. On je izazvao lavinu reakcija njenih obožavatelja koji su zabrinuti za stanje pjevačice, a evo što je sve u filmu izneseno.

"Spears većinu vremena provodi sama kod kuće", naveo je izvršni producent TMZ-a Charles Latibeaudiere u dokumentarcu dodavši da ona živi u virtualnoj izolaciji.

"Ponekad će se odvesti do neke mirne staze, parkirati i samo meditirati", opisao je urednik Brad Appleton.

Producentica TMZ-a Katie Hayes dodala je da pjevačica puno boravi na svom bazenu jer se obožava sunčati. A osim toga, prema njezinim riječima, Britney često vježba u teretani i stalno izvodi divlje plesove.

U daljnjem dijelu dokumentarca osnivač TMZ-a Harvey Levin tvrdi da Spears pije kavu, Red Bull i čaj od maslačka na galone i da to pridonosi njezinim maničnim epizodama. Međutim, pjevačica je demantirala te tvrdnje prije nego što je film emitiran.

"Moj um je okupiran i ponekad sam zbog toga laka meta. Ne mogu ni pomirisati kavu, pijem sok od lubenice", napisala je na Instagramu.

Prema glavnom uredniku Fabianu Garciji, jedan od izvora mu je rekao da Britney Spears puno spava.

"Ponekad spava danima. Tri dana samo spava, a onda idućih nekoliko dana ne spava uopće'', rekao je te dodao da pjevačica voli knjige i puno čita, pogotovo fikciju, kad je budna.

Levin tvrdi da je jedna preporuka na kraju skrbništva bila da se noževi drže podalje od Britney. Kaže da mu je više izvora otkrilo da je pjevačica fascinirana noževima.

"Rekli su mi da ona umire od straha da će netko doći usred noći, privezati je za kolica i odvesti na psihijatriju. Jedan od izvora navodi da se užasno boji će biti ponovno institucionalizirana", ispričao je.

Podsjetimo, ovo nekog neće začuditi jer je Jamie Lynn Spears prošle godine optužila svoju slavnu sestru u memoarima ''Things I Should Have Said'' da ju je jednom zaključala u sobu i mahala nožem. Britney je demantirala da se to ikad dogodilo.

Dokumentarac optužuje Spears da se više puta fizički obračunala i sa svojim suprugom. Levin tvrdi da joj se brak počeo raspadati za manje od godinu dana nakon vjenčanja.

"Sam je poprilično pasivan pa podnosi i to i vrištanje'', rekao je.

Ali, Sam se s tim i ne bi složio.

Njezin suprug javio se na Instagramu nakon emitiranja dokumentarca te naveo: "Ne vjerujte svemu što vidite na internetu!''

Dodao je i kako je njegova supruga pod mikroskopom i mamac za klikove te da šire laži o njoj kako bi drugi čim više zaradili.

Također, ono što je mnoge rastužilo je i informacija da Britney svoju djecu nije vidjela već godinu dana.

Britney sa svojim bivšim suprugom Kevinom Federlineom ima dvojicu sinova, 17-godišnjeg Seana Prestona i 16-godišnjeg Jaydena. Izvori tvrde da se pjevačica s njima čuje preko poruka, a nijedan od njih nije sudjelovao ni na vjenčanju njihove majke i Sama prošle godine.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Meghan se posebno sredila za prvi javni izlazak s Harryjem poslije krunidbe, a svi su primijetili i jedan posebni detalj na njoj

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Uma Thurman pokazala zgodnog sina, slika je i prilika zgodnog slavnog tate, koji je novu ljubav pronašao s njegovom dadiljom