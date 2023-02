Nina Badrić objavila selfie s jednom od najvećih zvijezda u regiji, fanovi se izjasnili: ''Želimo duet''

Nina Badrić pozirala je s jednom od najvećih zvijezda naše regije Marijom Šerifović, a pratitelji željno iščekuju njihov duet.

Nina Badrić nastupila je u Beogradu gdje su je došli podržati brojni ljubitelji njenih pjesama, a dok se spremala iza pozornice došla ju je posjetiti jedna popularna pjevačica.

Pogledaj i ovo Predivno! Nina Badrić prisjetila se jednog emotivnog trenutka sa svojeg vjenčanja pa istaknula što je najbitnije u životu!

Nini se u backstageu pridružila Marija Šerifović pa su se zajedno fotografirale dok je Nina stala iza Marije i rukom se naslonila na nju.

Obje su imale osmijeh od uha do uha, a Nina je u opis napisala: ''Kada život izgleda kao j….o doba'' i time citirala pjesmu Marije ''Dobar vam dan''.

''Lutkice moje'', ''Kraljice, idemo duet'', ''Najveće dvije umjetnice svih vremena'', ''Dvije najbolje pjevačice s ovih prostora i dva najbolja vokala'', samo su neke od brojnih pohvala njihovih fanova, a među komentarima su se nerijetko mogle pronaći i želje da Nina i Marija snime duet.

Podsjetimo, Nina je u Beogradu nastupila povodom Valentinova, a tamošnjim je medijima otkrila i nešto o svom ljubavnom životu.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je.

Ali ima li netko nov u njenom životu, Nina već godinama uspješno skriva.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jolina supruga u opako seksi kombinezonu zasjenila njegov rođendanski party, veliki prorez ispod grudi posebno je zanimljiv!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Bivši suprug Nine Badrić pojavio se u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte kako izgleda danas