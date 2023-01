Marija Šerifović nakon nedavnog incidenta progovorila o svemu što se pisalo: "Loš trenutak, ali i informacija"

Marija Šerifović gostovala je u emisiji Prvi red K1 televizije, gdje se osvrnula na situaciju koja se dogodila prošle godine.

Regionalna pjevačica Marija Šerifović progovorila je o snimci koja je kružila prije par mjeseci društvenim mrežama.

Naime, udarala je šakom u automobil koji je zaustavila na sred ceste, te je vikala: "Je*at ću ti mater".

''Želim se ispričati svim ljudima koje sam probudila one noći kada se dogodila "ona situacija". Glasna sam, naživcirala sam se. Živa sam duša, oprostite. Žao mi je što je neko pomislio da je onaj "lagani udarac" u moj automobil izazvao prijelom ruke'', rekla je.

Marija Šerifović pravi haos u centru grada! pic.twitter.com/mD59rodPTS — Lovac na neke od njih! (@Sabljalo) August 27, 2022

"Kada kažem živa sam duša – to nije opravdanje, to je istina i zaista se može dogoditi i događa se svakome, ali to ne znači da se to meni smije dogoditi. Ja želim nekim mladim ljudima koji imaju u planu koračati ovim putem biti i primjer i uzor. Želim da vide da u svemu što radim nema ničega fejk, nema ničega plastičnog", dodala je.

"Incident se dogodio i to nije nešto čime se ponosim. Loš trenutak, loša informacija, događa se. Svi ljudi koji se bave javnim poslom imaju različite situacije, da ne kažem skandale, ali rekla bih da se ni jedan taj skandal ne diže na onaj nivo kao kada je u pitanju moje ime i prezime. Zašto je tako, ne znam. U ovoj godini smo čitali svašta, razne gadosti i maltretiranja na temu mog privatnog života. Toga mi je preko glave. Čini se ogromna šteta nekim drugim ljudima i mislim da je to nedopustivo, a ipak, događa se i vjerojatno će se događati. Nije fer, neka idu kod nekoga drugog i piju mu krv, a ne samo meni", poručila je.

