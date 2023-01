Zbog ovog su svi gledali u nju: Nikome nije bilo jasno zašto je tim predmetom ukrasila svoju odjevnu kombinaciju

Najmlađa Kardashianka Kylie Jenner potpuno je zbunila okupljene i sve korisnike društvenih mreža svojom odjevnom kombinacijom na jednoj modnoj reviji.

Kylie Jenner bila je jedna od brojnih poznatih koji su stigli u Pariz na modni tjedan, a na modnu reviju stigla je u neobičnoj kombinaciji.

Najmlađa Kardashianka inače se puno ne pojavljuje na crvenom tepihu, a ovog je puta pojavljivanje u javnosti upotpunila zbunjujućom odjevnom kombinacijom.

Kylie je nosila usku crnu naboranu haljinu do poda koja gotovo uopće nije došla do izražaja zbog ukrasa koji je krasio njen trup. Jenner je na prednjoj strani haljine imala veliku plišanu glavu lava, a od njegove grive jedva Kylie je jedva dolazila do izražaja.

Fotografije možete pogledati u našoj galeriji i OVDJE.

Kylie je postala hit na društvenim mrežama, a mnogim nije bilo jasno zašto se odlučila za ovaj outfit te su je krenuli i ismijavati.

CNN je izvijestio da je Kylie za dizajnera odabrala Danieal Roseberryja, a on je inspiraciju pronašao u devet krugova Danteovog Pakla.

Inače, Kylie je rođena početkom kolovoza pa je njena odjevna kombinacija vjerojatno povezana i s njezinim horoskopskim znakom – lavom.

Podsjetimo, Kylie je prošli vikend konačno objavila i koje su ime ona i partner Travis Scott dali svom sinčiću koji se rodio prije godinu dana.

Aire, napisala je uz fotografije dječaka, a osim njega, par još ima i kćer Stormi koja se rodila 2018. godine.

