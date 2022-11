Najmlađa milijarderka prvi put pokazala sinčića kojem još nije dala ime, a pohvalila se i raskošnim božićnim drvcem!

Najmlađa članica obitelji Kardashian Kylie Jenner pohvalila se veliki božićnim drvcem koje je već ukrasila sa svojom obitelji.

Obitelj Kardashian svake godine svoje pratitelje iznenađuje raskošnim dekoracijama za vrijeme Božića u svojim vilama, a najmlađa članica ove obitelji Kylie Jenner ove se godine prva pohvalila kako je ukrasila božićno drvce.

''Vrijeme je'', napisala je kratko uz Instagram video na kojem se vidi kako je izgledalo postavljanje drvca, kakvi se ukrasi na njemu nalaze i kako su na drvce reagirale njezina kći Stormi i nećakinja True.

''It's beginning to look a lot like Christmas'', citirala je njezina sestra Khloe Kardashian poznatu pjesmu u komentarima, a brojni fanovi nisu mogli sakriti oduševljenje ogromnim drvcem koje je Kylie postavila u svoj hodnik.

Brojni pratitelji čak su se i našalili na veličinu drvca, a jedna od pratiteljica napisala je: ''Veće je od mog apartmana!''.

Sve možete pogledati na njezinom Intagram profilu.

Podsjetimo, početkom ove godine Kylie je rodila svoje drugo dijete, sinčića kojem su prvo dali ime Wolf, a onda ga naglo promijenili.

A upravo dječaka kojem još ne znamo ime Kylie je sada prvi put pokazala i na društvenim mrežama u seriji fotografija na kojima se druži s obitelji i djecom.

Maleni se nalazi na dvije fotografije s majkom te mu je skriveno lice, a vidi se da ima kovrčavu kosu baš poput sestre Stormi te da sada već samostalno stoji na nožicama.

Kylie je tada pojasnila da su osjećali kako to nije on, a mlada zvijezda sve do danas još nije otkrila koje je novo ime dječaka i jesu li ga uopće odabrali.

Prije četiri godine, Jenner je rodila kćerku Stormi koju je dobila s partnerom reperom Travisom Scottom.

