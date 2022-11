Šuput objavila video u kojem se Bloom i Nenad igraju u luksuznom stanu, pažnju ukrali detalji prostranog dnevnog boravka

Maja Šuput objavila je rijetki video iz svog stana u kojem se Bloom i Nenad zajedno igraju i dobro zabavljaju dok ih ona snima.

Maja Šuput svaki slobodni trenutak koristi za druženje sa sinom Bloomom i suprugom Nenadom Tatarinovim, a u pričama na svom profilu na Instagramu pokazala je kako izgleda jedno od njihovih kućnih druženja.

"Kod nas doma ne znaš tko je dijete. Luda kuća 0-24", napisala je pjevačica u jednoj od priča koje je objavila, a u kojoj se Bloom i tata Nenad zajedno igraju, dok ih ona snima.

Pritom su pažnju njezinih pratitelja privukali detalji luksuznog stana, točnije prostranog dnevnog boravka i blagavaone.

Maja je ovih dana gostovala na Happy radiju, na kojem se raspričala o različitim pričama, a odgovorila je i na pitanje o najvećoj gluposti koju je o sebi pročitala, kaže: ''O mojim operacijama, ispada da sam u najmanju ruku Donatella Versace… Ljudi, imam svoj nos. Ja sam pjevačica koja je stalno na televiziji i svi mogu vidjeti kako izgledam, ali opet oni - to nije ona. Odrasla sam i promijenila se i, da, neke sitne korekcije sam napravila koje ne smatram operacijama, a pridonijele su tome da mi osmijeh bude bjelji, ljepši. Kad smo počinjali, nije bilo ni umjetnih trepavica. Za moju prvu Doru haljinu mi je šivala mamina susjeda, šnajderica'', prisjetila se Šuput, a imala je spreman odgovor i na pitanje voditeljice - gdje je pronašla supruga Nenada.

''Našla sam ga na recepciji hotela u Šibeniku. Došao me pozdraviti kao direktor hotela, nisam ga doživjela, no nevjerojatno dobro je mirisao. Bila sam tamo tri-četiri dana, nije se upucavao. Došla sam i druge godine pa smo tada popili i kavu. Tek treće godine smo bili oboje singl i imala sam slobodnu noć. Prijateljicu i mene pozvao je na party, osjetili smo neku kemiju i ponovno je onako mirisao... Počeo se udvarati, primio me i nije me više pustio. Nakon pet mjeseci smo se zaručili'', zaključila je pjevačica, prva gošća Happy FM-a.

