Hrvatica u Cannesu svjedočila fizičkom sukobu poznatih frajera: "Bila sam odmah pored njih, nije bilo nimalo ugodno"

Nera Lešić već je dobro poznato lice na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je ove godine svjedočila i jednom nemilom događaju.

Miss Europe 2017., a danas manekenka i poduzetnica Nera Lešić ove je godine sedmi put prisustvovala prestižnom Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je privukla pozornst u haljinama hrvatske dizajnerice Ivane Jurić.

Ove godine prisustvovala je premijerama filmova "As We Imagine as a Light" i "Motel Destino". Poseban trenutak za nju bila je završnica festivala popraćena dodjelom nagrada, a također joj je drago što je prisustvovala kada je naš redatelj Nebojša Slijepčević osvojio prvu hrvatsku Zlatnu palmu za kratkometražni film "Čovjek koji nije mogao šutjeti", piše Zadovoljna.hr.

Imala je priliku družiti se i razgovarati s legendarnim redateljima poput Georgea Lucasa i Francisa Forda Coppole, a upoznala je i američku glumicu Elle Fanning.

A prisustvovala je i jednom nemilom događaju koji je privukao veliku pozornost medija. Naime, na afterpartiju su se fizički sukobili Tyga, Travis Scott i Alexander Edwards, a nagađa se da je razlog sukoba Kylie Jenner, koja je bila u romantičnoj vezi s oba repera.

"Bila sam odmah pored njih kada se to dogodilo i nije bilo nimalo ugodno. No nadam se da taj incident nije i neće zasjeniti sve one lijepe trenutke koji su se dogodili na 77. Cannes Film Festivalu", rekla je je Nera.

Pogledaji ovo Celebrity Haljina ove žene izazvala je gomilu reakcija, Isusov lik na razgrnutom šlepu bilo je sve u što se gledalo, ovi prizori obišli su svijet!

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatski redatelj javio se iz Cannesa nakon što je osvojio Zlatnu palmu: "Još mi uvijek to sve skupa zvuči malo nestvarno"

Pogledaji ovo Celebrity Rizična haljina iznevjerila ju je u najgorem mogućem trenutku, paparazzi su samo čekali da pokaže više nego što je htjela!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Teška životna bitka kćeri poznatog Hrvata: "Moja dijagnoza je bila potpuni šok i nešto u što sam jedva mogla vjerovati"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna od Enisa Bešlagića primio važno priznanje koje ga je dirnulo: ''Dobiti ovo od čovjeka koji je uljepšao moje djetinjstvo...''