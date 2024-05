Hrvatski redatelj javio se iz Cannesa nakon što je osvojio Zlatnu palmu: "Još mi uvijek to sve skupa zvuči malo nestvarno"

Redatelj Nebojša Slijepčević javio se iz Cannesa nakon što je osvojio Zlatnu palmu za kratkometražni igrani film "Čovjek koji nije mogao šutjeti".

Kratkometražni igrani film redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka (Antitalent), "Čovjek koji nije mogao šutjeti" osvojio je Zlatnu palmu u sklopu službenog natjecateljskog programa kratkih filmova (Short Film Competition) jednog od najznačajnijih i najprestižnijih festivala u svijetu - na 77. izdanju Filmskog festivala u Cannesu.

Ovo je prva Zlatna palma za hrvatski film od osamostaljenja. Nagradu je uživo na svečanoj dodjeli u Cannesu preuzeo redatelj i scenarist Nebojša Slijepčević i tom se prilikom zahvalio je cijeloj ekipi svog filma, a dvorana ga je pozdravila gromoglasnim pljeskom.

Iz Cannesa se zatim javio i videom.

"Evo javljam se iz Cannesa gdje sam prije sat vremena dobio Zlatnu palmu i ne mogu biti sretniji! To je stvarno nevjerojatan doživljaj, popeti se na pozornicu i to u večeri kada jedan George Lucas prima nagradu za životno djelo iz ruku Francisa Forda Coppole. Još mi uvijek to sve skupa zvuči malo nestvarno. No ono što je možda bitnije od toga je da sam ovu nagradu posvetio Tomi Buzovu, čovjeku koji je inspirirao ovaj film i čija će priča, jako sam sretan zbog toga, doći zahvaljujući ovoj nagradi do velikog broja gledatelja, uključujući i hrvatske gledatelje koji uskoro mogu očekivati na hrvatskim festivalima premijeru filma", poručio je Slijepčević u videu za za Hrvatski audiovizualni centar.

Film je svjetsku premijeru imao u petak, 25. svibnja, u dvorani Debussy, uz prisustvo filmske ekipe. Čovjek koji nije mogao šutjeti Nebojše Slijepčevića prvi je hrvatski film od osamostaljenja koji je osvojio Zlatnu palmu i tek drugi koji se za nju natjecao.

Nebojša Slijepčević je 2018. godine osvojio DOC Allience nagradu u Cannesu za svoj dugometražni dokumentarni film Srbenka. Producentska kuća Antitalent u Cannesu je već 'slavila' s dugometražnim prvijencem Antonete Alamat Kusijanović, Murina, koja je Zlatnu kameru (Camera d’Or) osvojila 2021. godine. Na ovom prestižnom festivalu veliki uspjeh doživio je i film Zvizdan Dalibora Matanića koji je 2015. godine proglašen najboljim filmom programa Un Certain Regard.

Radnja filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti" zbiva se 27. veljače 1993. godine, na maloj stanici u Štrpcima u Bosni i Hercegovini. Putnički vlak na liniji Beograd-Bar zaustavljaju paravojne snage u akciji etničkog čišćenja. Dok odvode nevine civile, samo jedan od pet stotina putnika usuđuje im se suprotstaviti. To je istinita priča o čovjeku koji nije mogao šutjeti.

Scenarij za film, osnovan na istinitom događaju, napisao je redatelj Nebojša Slijepčević. Uloge u filmu nose Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

"Čovjek koji nije mogao šutjeti" realiziran je pod okriljem kuće Antitalent. Koproducentice su Katya Trichkova (Contrast Films, Bugarska) i Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francuska), a koproducent Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija).

Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. Prodajni zastupnik filma je francuski Manifest.

